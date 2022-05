La graciosa exigencia de un aficionado del Cádiz a Osasuna: "Ganad, que luego veraneáis en Chiclana"

El cadista ha aparecido en el entrenamiento de la escuadra navarra y ha desplegado una pancarta con esta petición

El Cádiz CF se juega este domingo a partir de las 20:00 horas su futuro en LaLiga. Aunque no dependa de sí mismo, lo primero que debe de hacer el equipo amarillo es vencer su partido contra el Deportivo Alavés, el cual ya está descendido, y luego mirar a lo que ocurra en los dos estadios en los que se decidirá también su permanencia o no en Primera división. Uno de ellos es Los Cármenes, donde el Granada CF juega contra un RCD Espanyol que poco interés tiene en el choque, y el otro es El Sadar donde CA Osasuna se mide contra el RCD Mallorca. Es en este encuentro donde los cadistas tienen más esperanzas para conseguir la salvación, puesto que al estar empatados a puntos Cádiz CF y RCD Mallorca, con 36 unidades, incluso un empate en Mendizorroza le puede vale a la escuadra que entre Sergio González, siempre y cuando pierda el RCD Mallorca. Precisamente, eso es lo que le han pedido a la plantilla de CA Osasuna hoy en el entrenamiento, donde un seguidor cadista ha sacado su particular y carismática gracia para exigirle un favor al cuadro rojillo.



Ni corto ni perezoso, un aficionado del Cádiz CF residente en Navarra ha desplegado hoy en la ciudad deportiva de Tajonar, la casa de entrenamientos del CA Osasuna, un pancarta que decía lo siguiente. "El domingo a ganar que luego veraneáis en Chiclana, mamones. Aúpa Osasuna y Ese Cádiz OE". El momento ha sido captado por el compañero de Movistar+ Dani Méndez, periodista que sigue la actualidad de CA Osasuna durante casi toda la temporada.



El problema para el Cádiz CF es que la única motivación que tiene CA Osasuna en este último partido de LaLiga es la de asegurar la novena posición de la clasificación, puesto que no puede alcanzar la octava de Athletic Club y la amenaza de RC Celta y Valencia CF no parece muy real, aunque estén a uno y dos puntos respectivamente de la escuadra navarra, ya que ambos llevan tiempo planificando más la temporada que viene que centrados en lo que resta de esta a pesar de los intentos realizados por su dos entrenadores, Eduardo Coudet y José Bordalás.



Aun así, la ocurrencia no deja de ser simpática puesto que Cádiz y sus playas están viendo como cada vez son más los compatriotas del País Vasco y Navarra que cada eligen la provincia andaluza para sus vacaciones por delante de otros destinos nacionales turísticos.