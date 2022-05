Jugó en el Sevilla y ahora quiere fichar a Fali

El central valenciano ha vuelto a ser uno de los jugadores destacados esta temporada

Una vez acabada la liga es momento para que los directores deportivos de los distintos clubes de Primera división trabajen en la confección de las plantillas de cara a la próxima temporada. En el caso del Cádiz Club de Fútbol, los gaditanos esperan dar un salto cualitativo como ha reconocido el propio Manuel Vizcaíno en reiteradas ocasiones durante la semana. El primer fichaje será el de Awer Mabil, se ha renovado a Álvaro Negredo y en los próximos días se anunciará la ejecución de la opción de compra obligatoria por Rubén Alcaraz al Real Valladolid que tendrá un precio de un millón de euros.

No solo habrá fichajes, también habrá salidas. Una de las marchas más significativas será la de Salvi Sánchez, el futbolista natural de Sanlúcar de Barrameda se marchará al Rayo Vallecano dónde se reencontrará con su amigo Álvaro García. También saldrá, casi con total seguridad Jens Jonsson, ya que termina contrato el próximo 30 de junio y no hay noticias de que vaya a renovar. Tampoco seguirá Florin Andone tras el final de su cesión y regresará al Birghton mientras que en el caso de Fede San Emeterio, debido a sus problemas en la rodilla, en el club no terminan de ver con buenos ojos ejercer la opción de compra por el centrocampista que es de un millón de euros.

Jugar en Primera división en España te coloca en un escaparate único y los jugadores del Cádiz comienzan a dar fe de ello. Según informa el periódico deportivo griego Sport Day, el AEK de Atenas ha mostrado interés por Rafael Giménez 'Fali'.

El fichaje de Matías Almeyda como nuevo técnico del cuadro heleno ha incentivado el interés del AEK de Atenas por Fali. El técnico argentino, tras dirigir a clubes como River Plata, Banfield o Chivas de Guadalajara, ha firmado recientemente un contrato hasta el 30 de junio del año 2024.

El ex jugador del Sevilla, y otros clubes como el Parma, Inter de Milán y la Lazio, es buen conocedor del fútbol español y de ahí el interés mostrado por Fali.

A sus 28 años, el defensa valenciano tiene contrato con el Cádiz hasta junio del año 2024, por lo que le restan dos temporadas más con la entidad cadista. Esta campaña, en la que no sido titular indiscutible, ha participado en un total de 28 partidos de liga y ha dado dos asistencias. En el tramo final, con Sergio González, le ganó la batalla a Chust por la titularidad y volvió a demostrar el líder que es sobre el terreno de juego.