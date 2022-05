Desvelada la cláusula del primer fichaje del Cádiz: 15 millones

El club blinda al futbolista, que firmará hasta 2026

Acabada la temporada, es el momento para mejorar plantillas. La secretaría técnica del Cádiz Club de Fútbol trabaja de cara a la confección del plantel para el próximo curso. Un verano en el que habrá salidas, como la de Salvi al Rayo Vallecano o la de Jens Jonsson, que aún no es oficial que no vaya a continuar, pero todo hace indicar que en la 2022/2023 no vestirá la elástica gaditana, pero también habrá llegadas.

El primer fichaje del Cádiz para el próximo curso será Awer Mabil, sin contar las renovaciones de Sergio González o Álvaro Negredo o la ejecución de la cláusula obligatoria por Rubén Alcaraz tras lograr la salvación.

El atacante, que ha estado en el segundo tramo de la competición en el Kasimpasa de Turquía, y que es internacional con la selección de Australia, firmará un contrato para las próximas cuatro temporadas y tendrá una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.

Así lo ha desvelado el presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, en Radio Marca. "No está casi, está hecho. Awer Mabil es un futbolista internacional australiano, fue una oportunidad de mercado que surgió, que se ha consolidado ahora, es un chico que tiene una trayectoria en su país brutal, además es una lección de vida por cómo ha ido superando obstáculos de manera vital y esperamos que se incorpore en pretemporada, que Sergio González le conozca y que complemente una plantilla que el año que viene queremos que sea muy competitiva porque queremos dar un paso adelante".

Se trata de sin futbolista joven, tiene tan solo 26 años, y a pesar de haber nacido en África, emigró a Australia dónde dio sus primeros pasos como futbolista hasta llegar a ser profesional y convertirse en la estrella de la selección de Oceanía.

Ha militado en clubes como el Midtylland de Dinamarca, el Paços de Ferreira de Portugal o el Kasimpasa de Turquia.

Esta campaña, entre todas las competiciones ha disputado un total de 27 partidos marcando cinco goles y dando cinco asistencias. Ha jugado cuatro partidos clasificatorios para la Champions League y dos de Europa League.

El futbolista iniciará la temporada con la entidad cadista y no está previsto ningún tipo de cesión a otros club. Lleva varios años militando en Europa y aunque puede jugar como segunda punta, su principal posición es la banda izquierda, una demarcación que quedará huérfana en el Cádiz tras el regreso de Idrissi al Sevilla.