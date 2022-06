Carlos Akapo habla, y su futuro sigue sin aclararse...

El lateral guineano termina contrato con el Cádiz el próximo 30 de junio y aún no ha renovado

El futuro de Carlos Akapo es una de las incógnitas en el Cádiz Club de Fútbol. El lateral guineano tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, por lo que en dos semanas quedará totalmente libre y desde el pasado 1 de enero puede firmar de manera legal con otro club. El deseo del jugador es seguir, lo ha repetido en innumerables ocasiones. Está totalmente asentado en la provincia de Cádiz, se muestra feliz y contento y esta campaña, sobre todo en la segunda vuelta con Sergio González en el banquillo, volvió a demostrar el fútbol que se le vio durante su etapa en la SD Huesca.

Sin embargo, en la penúltima jornada de liga ante el Real Madrid en el estadio Nuevo Mirandilla, el zaguero caía lesionado tras una durísima entrada de Hazard, quien solo vio la cartulina amarilla. Estará de baja dos meses y en principio no tendría problemas para llegar al primer encuentro de la campaña 2022/2023, aunque aún no es seguro que vaya a ser vistiendo la elástica gaditana.

El futbolista, cuyo futuro no está resuelto al 100%, ha hecho balance de la temporada en los medios oficiales del club. "Ha sido una temporada de altibajos. Hemos terminado alto, pero no empezamos muy bien la temporada. Muchos altibajos pero gracias al trabajo que hemos realizado, se ha terminado genial".

A pesar de no haber podido jugar dicho encuentro, Carlos Akapo elige el partido en Vitoria como el mejor momento de la temporada, un encuentro liguero en la última jornada y en la que los andaluces obtuvieron la salvación en Primera división. "Salvación en la última jornada con mucho sufrimiento, pero como dice mucha gente si no se sufre no es el Cádiz. Se ha terminado de la mejor manera posible. Muy contentos y con muchas ganas para la temporada que viene".

Si para todos los compañeros el mejor partido fue en Vitoria ante el Deportivo Alavés, por el contrario, el peor momento del año, y coincidiendo con el resto de jugadores fue la "derrota ante Osasuna, aunque yo no estaba aquí (participación Copa África). Nos dejó anímicamente muy tocados, estábamos perdidos y con muchas papeletas para bajar. Ese fue el punto de inflexión para decir lo sacamos o lo sacamos".

Por último, mandaba un mensaje a la afición de cara al verano y al futuro. "Estén contentos del trabajo y del esfuerzo que hemos hecho. Este Cádiz tiene que ser de Primera para siempre".