Germán Sánchez le hace ojitos al Cádiz CF

El central es agente libre tras acabar contrato con el Granada CF y busca nuevo equipo para continuar su carrera deportiva

Germán Sánchez, ya ex jugador del Granada CF, estuvo en el programa El Pelotazo de Canal Sur Radio, donde se mostró abierto a fichar por el Cádiz CF, dejándose querer por el conjunto amarillo de cara a la próxima temporada después de que se haya convertido en agente libre tras acabar contrato con la escuadra nazarí. "Estoy mirando cosas. Mi agente sabe que me tiene que comunicar algo cuando haya cosas claras. El Cádiz es una posibilidad como otras. Es mi ciudad, pero puedo ir también a algún otro sitio".

No hay que olvidar que el central es natural de San Fernando y le atrae la posibilidad de recalar en un Cádiz CF que busca central para acompañar a Luis Hernández en el eje de la zaga tras la salida de Víctor Chust, que fuera el otro titular durante el curso pasado con Sergio González como entrenador.

Así, el Cádiz CF cuenta con Fali y tendrá que tomar una decisión sobre Juan Cala y Varazdat Haroyan que no rindieron como se esperaba de ellos.

Germán Sánchez analizó su salida del Granada CF

Germán Sánchez habló de cómo se siente después de cerrar su etapa en Granada CF, donde está considerado como uno de los grandes futbolistas de los últimos años. "Estoy tranquilo, disfrutando de las vacaciones con la familia, después de un año que todos sabemos cómo acabó. No me ha sorprendido la salida. Ha sido una decisión conjunta del club. Yo estaba dispuesto a escuchar, pero ha sucedido así. Me suelo quedar con lo bueno, con las cosas bonitas, con la buena trayectoria que comenzó hace cinco años. Este ha sido el peor, el lunar de esta etapa, pero trato de quedarme con lo mejor. He disfrutado muchísimo en Granada".

El central se mostró agradecido de haber formado parte de una época repleta de éxitos en el Granada CF. "La verdad es que en el equipo siempre cumplí retos. El Granada es un club humilde, luchador, que viene de abajo. Nosotros lo hemos levantado para vivir grandes momentos y me marcho más que satisfecho. He estado feliz en la ciudad y he hecho muchos amigos. Soy ambicioso, pero nunca me habría imaginado jugar en Europa con el Granada. Sabíamos que era muy difícil, pero hemos coincidido un gran grupo de jugadores, una familia, con un gran cuerpo técnico. Hicimos cosas realmente difíciles, con muchísimo trabajo detrás".

Finalmente, no se quiso olvidar de la afición. "Le agradezco que ha estado ahí en los momentos malos, dando su apoyo, el jugador número doce. Lo fácil es estar cuando se gana, pero me quedo con su respaldo en esta última temporada. Eso es el Granada. El corazón del club".