Las palabras del Pacha Espino mientras se decide su futuro

El jugador uruguayo del Cádiz ha sido relacionado en las últimas semanas con clubes como el Getafe, Sevilla o Atlético de Madrid

El Pacha Espino es uno de los jugadores por los que el Cádiz Club de Fútbol sabe que puede sacar tajada este verano. El lateral uruguayo del submarino amarillo termina contrato el 30 de junio del año 2023 y ha sido relacionado con varios clubes de Primera división como el Getafe, el Sevilla o el Atlético de Madrid, llegando incluso Ángel Torres, presidente del Getafe a reconocer que les habían ofrecido al defensa.

El jugador, durante sus vacaciones en su país natal era entrevistado en un medio de comunicación local y confesaba que "me gustaría jugar en el Atlético de Madrid".

"Cuando llegué a España no me conocía nadie. Era completamente desconocido. Un compañero del Cádiz me preguntó si me daba miedo jugar con tanta gente en la tribuna. No tenía ni idea a dónde venía", comentaba el jugador, y afirmaba sobre sus opciones de jugar con la selección que "veo muy difícil que me convoquen. La actuación de Matías Olivera en el lateral izquierdo viene siendo excelente".

Debido al revuelo formado por sus palabras, el jugador manifestaba en su cuenta de Twitter que "Para toda la gente de Cádiz aclaró que solo respondí una pregunta, a la cual la entendí o formulé mal !! Solo tengo palabras de agradecimiento con el club y la hinchada..Voy a seguir dejando todo por este escudo! Vamo arriba. No se enojen. PD: Soy muy feliz en la tacita".

El lateral ha hecho balance de la temporada en los medios oficiales del club. Un año en el que los gaditanos lograban la salvación en la última jornada de liga tras la victoria en Vitoria ante el Deportivo Alavés.

Apuntaba a que la campaña ha sido sufrida. "Toda la temporada estuvimos ahí abajo y nos costó. Emocionalmente el año fue muy duro, aunque por suerte pudimos conseguir la permanencia que es fundamental para el club".

El mejor momento del curso futbolístico. "Los últimos 10 partidos con rivales muy duros. Competimos al máximo nivel ganando al Barcelona, empatando con el Sevilla. Los últimos meses fueron muy buenos".

El peor momento de la temporada para el lateral: "El principio y la mitad de la temporada que nos costó mucho. Parecía que no podíamos ganar partidos".

Por último, mandaba un mensaje a la afición del cuadro gaditano. "Gracias por bancarnos, por estar siempre ahí. Nos dan mucha fuerza. Esto es una alegría para ellos y es una forma de agradecer haberlo vivido así".