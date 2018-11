Mario Hermoso: "La selección es lo máximo a lo que se puede aspirar"

El central del Espanyol Mario Hermoso, convocado por el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, para los partidos contra Croacia y Bosnia, aseguró este jueves que "la selección es lo máximo a lo que puede aspirar" un futbolista.



El defensa compartió su felicidad con el resto de la plantilla españolista: "Esto va en consecuencia con el nivel y el trabajo del equipo y espero que en las próximas convocatorias podamos incorporar a más compañeros".

Mario Hermoso se mostró muy satisfecho de entrar en los planes de Luis Enrique con sólo una temporada y media en Primera. "Siempre he sido muy ambicioso y no me gusta ni ponerme ni que me pongan techo. Siempre he creído en mí y en mis posibilidades. Ir a la selección lo tienes en la cabeza, pero no lo esperas", dijo.

Asimismo, destacó que el entrenador del equipo blanquiazul, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha sido clave en su evolución: "Mi primera temporada no fue la esperada, pero la confianza de Rubi y su juego me beneficia mucho. El técnico me ha dado la enhorabuena y me ha dicho que siga trabajando".

Mario Hermoso, que no ha hablado directamente con Luis Enrique, afirmó que el estilo de la selección es similar al del Espanyol: "Hace un trabajo valiente, bonito y ofensivo, con la línea defensiva fuerte. La filosofía de España es parecida y para mí será más fácil adaptarme a este rol".

El central, al conocer la noticia, llamó a sus padres. "Estaban emocionados, disfrutar de esto es algo bonito", subrayó. Hermoso también tuvo palabras para su compañero David López: "Ha sido una de las personas que más me ha ayudado. Solemos tener charlas antes, durante y después de los partidos".