Loren, la mejor noticia de la Copa del Rey para el Espanyol

Barcelona, 2 dic (EFE).- El delantero del Espanyol Loren Morón fue el autor de los tres goles del equipo blanquiazul en la victoria contra el Solares-Medio Cudeyo en la primera ronda de la Copa del Rey (2-3), una actuación que supone una gran noticia tanto para el colectivo como para el propio jugador.



En el plano personal, el atacante demuestra que no ha perdido su olfato realizador. Loren Morón llegó este verano cedido por el Betis hasta el final de temporada, con una opción de compra no obligatoria. No tenía sitio en el cuadro verdiblanco e hizo las maletas a Barcelona para conseguir minutos.



En el Espanyol, hasta ahora, su participación ha sido reducida. El buen momento de Raúl de Tomás complica que otro delantero centro pueda acaparar protagonismo y únicamente ha disputado 207 minutos, repartidos en ocho partidos, uno de ellos, contra el Cádiz (2-0), en el once inicial.



El futbolista malagueño se ha mostrado muy satisfecho por su actuación. "Estoy contento por sumar minutos, algo que necesitaba. Los tres goles me van a venir muy bien, estoy muy feliz en lo personal, aunque lo más importante es habernos clasificado para la siguiente ronda de la Copa", afirmó en los medios del club.



De todos modos, Loren apuntó que el Espanyol debe ser consciente de que puede rebajar la tensión en los compases finales de los partidos, como ocurrió ayer en la Copa del Rey. "Debemos seguir corrigiendo los matices de los últimos minutos, algo que no se puede permitir", dijo.



En el plano colectivo, el 'hat-trick' del andaluz también es una excelente noticia para el Espanyol. Hasta ahora, en LaLiga, el monopolio del gol lo tiene Raúl de Tomás: el madrileño ha firmado siete de los 15 tantos del equipo. La aportación del resto ha sido escasa, sin ninguna figura destacada de cara a puerta.



En este sentido, la irrupción de Loren Morón, aunque sea en la Copa del Rey y ante un rival de Regional Preferente, claramente inferior sobre el papel, plantea una alternativa al cuerpo técnico de Vicente Moreno. El torneo del KO servirá para dar minutos a los menos habituales y tener más recursos de cara a LaLiga.