Luis Enrique y la "memoria de pez"

San Petesburgo, 1 jul (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, recordó la figura del tenista Rafa Nadal para aplicar un concepto a su portero Unai Simón, recomendando la "memoria de pez" para olvidar con rapidez el error grave que costó un gol ante Croacia y resarcirse para acabar siendo protagonista del pase a los cuartos de final.



"No hay que martirizarse ni flagelarse, es todo lo contrario", dijo Luis Enrique cuando fue cuestionado sobre la gestión del error realizada con su futbolista. "No hay que mirar la jugada 25 veces, todos la tenemos en la mente, lo que importa no es el error es lo que haces después y él lo hizo de manera perfecta".



"Alguna vez escuché a Rafa Nadal decir que tiene memoria de pez. Le interesa la siguiente bola, la que tiró fuera ya no aporta nada. En el fútbol también funciona. Hay que reflexionar después del partido, ver en qué te has equivocado", explicó.



Luis Enrique explicó la diferencia que existe entre los errores que comete un futbolista, quedándose con la reacción repleta de personalidad que dejó Unai, para acabar salvando a la selección con dos paradas decisivas ante Croacia.



"Los errores los diferencio entre errores de concepto, que son los peligrosos y debes cambiar, o de ejecución. Estos son por un mal control, porque no has puesto bien el pie y tienen fácil solución. El de Unai no fue de concepto, así que memoria de pez", analizó.



"Lo que demostró después es lo que exigimos a Unai, que genere superioridad, que domine el juego aéreo, que nos haga cobertura a la línea defensiva porque defendemos muy lejos de nuestro área. Ahí estuvo sobresaliente", añadió manteniendo la confianza intacta en su portero titular.