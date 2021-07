El Sevilla ficha una delantera Top: Jessica Martínez

El Sevilla FC se hace con una delanteras más prometedoras de Suramérica. El club de Nervión anunciaba el fichaje de la paraguaya Jessica Martínez, que llega tras clasificar para la Champions League al Real Madrid.

La ya delantera nervionense llegó a España en 2018 procedente del Santos brasileño y, primero, anotó el histórico gol que ascendió al Tacón a la máxima categoría y luego se asentó en Primera Iberdrola, incluso con el cambio de nombre y el crecimiento del club, ya como Real Madrid.

A sus 22 años recién cumplidos hace unos días, tiene una amplia experiencia, suma el título de la Copa Libertadores 2016 con el Sportivo Limpeño y es internacional con su país.

"Estoy muy contenta y feliz de estar aquí. El Sevilla FC es un club grande y humilde que está creciendo en el fútbol femenino y espero aportar lo mío para que siga creciendo como hasta ahora", aseguraba a los medios del Sevilla, donde se definía como una jugadora "de pelea". "Me gusta luchar en el juego aéreo, ir fuerte, tratar de recuperar el balón con mucha garra. Por más que no me salgan las cosas, corro y nunca doy un balón por perdido", indicaba Jessica Martínez, que ha firmado por una sola temporada.

"El Sevilla siempre pelea, nunca se rinde y esa es la verdad. Siempre da todo lo que tiene y ha hecho una temporada muy buena compitiendo de buena manera contra cualquier equipo y está a un buen nivel de crecimiento", afirmaba, antes de admitir que se decantó por la oferta nervionense, entre otras cosas, por poder trabajar con Cristian Toro.