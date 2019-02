Arambarri: "El objetivo del club es la salvación, lo otro es premio"

Mauro Arambarri, centrocampista uruguayo del Getafe, declaró este miércoles que el objetivo del club sigue siendo "la salvación" y que "lo otro", en alusión a la posibilidad de jugar competición europea, es "premio".



El Getafe, disputadas 23 jornadas de Liga, es quinto con 35 puntos, está asentado en zona europea y está a solo dos del cuarto clasificado, el Sevilla, que ocupa puestos de Liga de Campeones. "Nosotros seguimos pensando en la salvación, es fundamental y parte de nuestra humildad. Si conseguimos eso, pensaremos en otras cosas. Sabemos que queda poco, pero tenemos que continuar trabajando y haciendo las cosas como las estamos haciendo y seguir por ese camino", dijo Arambarri, que evita hablar sobre la posibilidad de jugar en Europa el próximo curso. "Por ahora solo pensamos en salvarnos, si lo logramos, creo que pensaremos en ello más tarde. El objetivo del club es la salvación, lo otro es todo premio", subrayó.



Esta jornada, el Getafe afronta la visita a Ipurua para medirse al Eibar, décimo clasificado. "Es un equipo muy fuerte, tenemos buenas herramientas y sabemos a lo que jugamos. Hemos hecho buenos papeles fuera, queremos ganar siempre y ahora estamos en una racha que no se dan los resultados, pero queremos seguir", confesó.



Arambarri, que cumple su segunda temporada en el Getafe, es titular para José Bordalás en el centro del campo. "El entrenador me da esa confianza y eso es fundamental porque últimamente me estoy sintiendo importante", apuntó el uruguayo, que no piensa en su futuro. "Por ahora estoy aquí, muy contento y feliz. Hoy por hoy pienso ello y lo que pase más adelante ya se verá", finalizó.