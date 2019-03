José Bordalás: "Hasta terminar la temporada no quiero saber nada de ofertas"

El técnico del Getafe, José Bordalás, uno de los técnicos de moda del fútbol español, pasó anoche por los micrófonos del 'Partidazo de Cope' para repasar la temporada del club azulón y comentar varios aspectos de la actualidad futbolística.

Lo primero de todo era valorar la posición del Getafe en la tabla, ya que se encuentra en posiciones de Champions League. "Queda mucha Liga. No suelo hacer cuentas, pero conozco el calendario. Terminamos contra el Barcelona y, aunque la Liga estuviera decidida, siempre quiere ganar", afirmaba el técnico. Asimismo, añadía lo siguiente: "No es normal que a estas alturas estemos ahí en la cuarta plaza. Nos ilusiona, pero quedan 33 puntos en juego. Los equipos con plantillas con más potencial están apretando". La clave, la exigencia diaria: "Peso todos los días a mis jugadores. Cuando un jugador se pasa se lo recordamos. Si se equivoca en varias ocasiones se le multa. No es un régimen militar. Los jugadores tienen que estar en su mejor nivel. No somos tan duros, somos exigentes. El peso es fundamental".

Para no distraerse, Bordalás prefiere centrarse en su club. "Desde que estoy en Getafe, soy muy feliz. Hasta que no termine el campeonato mi representante no quiere saber nada de ofertas. Toda mi energía está puesta en el Getafe. Es mi club. Es una oportunidad muy buena para hacer una temporada muy buena", revela el alicantino. Y lo más inmediato es el Valencia, su próximo rival en Liga: "Todos los partidos son importantes. Es un partido ante un gran rival. Siempre es bonito jugar en Mestalla. Intento olvidarme del partido de Copa, es historia. No hay ninguna guerra. Tengo que hablar con los jugadores porque no será un ambiente favorable. El Valencia se está jugando mucho para estar en la Champions. No será un partido cómodo". Con su entrenador, Marcelino, no hay ningún problema, según sostiene el entrenador getafense: "No es un problema que nos saludemos y que las cámaras estén. Si me saluda, le saludaré. El entrenador local saluda por cortesía al visitante. La última vez, no le saludé porque no había salido del vestuario. Es un tema cerrado. Os empeñáis vosotros, pero no tengo ningún problema con Marcelino".

También tuvo tiempo para detenerse en diversas cuestiones de actualidad. Por ejemplo, sobre Vinicius: "No debo darle consejos. Tiene un entrenador magnífico que le enseñara muchísimo". "No puedo intentar jugar como el Barcelona porque no tengo sus jugadores. Ser competitivo no va ligado con jugar bien al fútbol", cuenta sobre su estilo de juego. Y con respecto a cuestiones más personales, afirma sobre su relación con la prensa, "no estoy pendiente de eso. Soy una persona más natural. Tengo un gran respeto a la prensa, pero en el campo soy más apasionado. Es mi obligación, soy entrenador".

Y finalmente, en cuanto a sus aficiones, revela que le gusta "el cine para desconectar. Desde niño, cuando estudiaba, me fascinaba la historia de Roma. Quise tener más interés. No me he planteado entrenar a un equipo italiano. Estoy en la mejor Liga del mundo".