Desvelan cómo Yangel Herrera prefirió seguir en Granada antes que fichar por Betis o Valencia

El mercado de fichajes siempre es movido. Multitud de nombres surgen alrededor de los equipos y son muchos los aficionados que no se terminan de creer cómo las direcciones deportivas pueden manejar o tener tantos futbolistas en su agenda como potenciales incorporaciones.



No es fácil llegar a un acuerdo por la cantidad de partes implicadas que hay en un traspaso. Por ello, las plantas nobles de los equipos deben tener un amplio abanico de posibilidades por si alguna se cae o no encaja en las preferencias del jugador.



Uno de los puntos más difíciles es convencer a un futbolista cotizado, que viene de hacer una gran temporada con un rendimiento excelso, de que tu proyecto es bueno, de que es atractivo y que tiene un porvenir como para apostar por él y elegirlo.



Normalmente, a ese profesional no le faltan opciones o equipos para elegir. Es lo que ocurrió a Yangel Herrera, actual jugador del RCD Espanyol, hace dos veranos que tras un gran curso futbolístico en el Granada CF le llovieron ofertas por todos lados.



Las más interesantes para el centrocampista de Venezuela le llegaron de Real Betis Balompié y de Valencia CF, pero, finalmente, se decantó por continuar en el Granada CF, con el que había conseguido la clasificación para la UEFA Europa League en la campaña 2019/2020. Así lo ha desvelado en Radio Marca, Fran Sánchez que por entonces era director deportivo en la entidad nazarí y que ahora desempeña ese cargo en el Real Valladolid.



"Teníamos muy claro que teníamos que acertar con el entrenador. Diego Martínez ha sido fundamental y clave en los éxitos del Granada CF. La gente se acuerda de los movimientos de fichajes que hubo la temporada pasada, pero no hay que olvidar que en la primera de esos 20 ó 22 futbolistas que teníamos, que era una plantilla corta, la mitad tenía un salario mínimo... y que nos daban por descendidos, por presupuesto y demás, es la temporada más exitosa de la historia del club, te metes en Europa y te permite hacer fichajes como Luis Suárez, Luis Milla o Yangel Herrera que lo querían equipos como el Valencia o el Betis y que elijan al Granada que sólo llevaban dos años en Primera división es síntoma del trabajo del club y también del cuerpo técnico", explicó el ejecutivo orgulloso, dejando patente que no todo es dinero y que un buen proyecto, con bases asentadas deportivamente pueden atraer a grandes futbolistas sin que el factor económico sea primordial.





