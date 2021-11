Estuvo muy cerca de firmar por el Granada y ahora está a prueba en Emiratos Árabes; así le va al exsevillista Capel

Diego Capel, quien fuera joven promesa del Sevilla FC, se resiste a colgar las botas. Por esquivo que le esté siendo el fútbol en los últimos años, el extremo, a sus 33 años, sigue teniendo cuerda para rato. Y lejos, muy lejos de su Albox (Almería) natal, trabaja para conseguir esa nueva oportunidad que se le viene resistiendo prácticamente desde que acabara su vinculación con el Extremadura. Quizá, el principio del fin.

Y es que pocos, muy pocos, saben que estuvo muy cerca de firmar por el Granada CF antes de recalar en Almendralejo, como él mismo reconoció públicamente: "Hubo contactos con el Granada. Era una opción que me interesaba bastante, pero al final no se llegó a un acuerdo. Jugar en Granada era una opción bonita".

Atrás queda una carrera exitosa, con títulos a nivel nacional e internacional con el Sevilla FC, el Sporting de Portugal o el Anderlecht. Una trayectoria que poco a poco se ha ido apagando y que se aproxima a su fin con la sensación de que, incluso, pudo ser mucho mejor. Un final que el bueno de Diego Capel intenta retrasar lo máximo posible, buscando fortuna ahora en la Pro League de Emiratos Árabes Unidos.

Tal y como informó ESTADIO Deportivo el pasado mes de agosto, el internacional español viajó hacia Qatar en busca de una nueva oportunidad. El extremo izquierdo se encuentra sin equipo desde el 30 de junio de 2020, cuando acabó contrato con el Birkirkara de Malta. Allí, la pandemia paró la competición justo cuando el exsevillista había dejado atrás las molestias físicas que le habían impedido empezar en Malta al cien por cien. Al final, sólo 40' de juego en Malta y un tanto.

Su último partido como profesional data del 8 de marzo de 2020. Desde entonces, diversos intentos por enrolarse en un nuevo proyecto. Cuando iba a firmar por un conjunto de la Primera división croata el pasado mercado invernal dio positivo en coronavirus. El virus le afectó con fuerza, lo que le impidió viajar y, por tanto, frenó también su fichaje. Meses antes, en septiembre, también estuvo a punto de firmar por el Dinamo de Bucarest, donde el proyecto de Corsmin Contra le sedujo.

Una vez en la capital rumana, sin embargo, comprobó 'in situ' que allí las cosas no iban bien, por lo que no acabó de dar el paso. No se equivocaba Capel, saliendo a la luz poco después los problemas económicos del Dinamo de Bucarest, con varios pagos pendientes a sus jugadores.

Ahora, varios meses de trasiego por el Golfo Pérsico. Un equipo interesado en ficharlo el pasado verano que se acabó disolviendo y varios viajes y pruebas en busca de esa oportunidad. Ahora, en los Emiratos Árabes, intenta hacerse un hueco en el plantel del Emirates Club de Primera división. Equipo con el que lleva dos meses entrenando a la espera de acabar de convencer al técnico marroquí Tarik Sektioui, quien jugara en el Oporto durante su etapa como futbolista. Allí, Capel ha coincidido con otro español, el delantero hispanoargelino Zaka, de 24 años y formado en la cantera del Levante y el Atlético de Madrid, pasando luego por el Murcia y el Albacete, entre algún otro club. Ahora, Capel intenta acabar de convencer a los dueños del Emirates Club y conseguir firmar ese último contrato.