La versión de Bacca tras el encontronazo con Robert Moreno.

No corren buenos tiempos para Carlos Bacca, cuya experiencia en Granada CF está resultando un verdadero fiasco. Su hoja de vida como granadinista se resume en 664' repartidos en 17 partidos en los que ha conseguido un tanto y tres asistencias. Una exigua aportación que , salvo uno de los pases de gol, ha conseguido sólo en los dos partidos de Copa ante rivales de menor entidad que el Granada CF disputó antes de acabar siendo apeado por el Mancha Real.

El exsevillista cambió el Villarreal por el Granada para suplir a otro veterano como Roberto Soldado, pero la experiencia no está siendo la esperada. El conjunto nazarí hizo un fuerte desembolso por hacerse con sus servicios y hoy por hoy es a todas luces uno de los tres futbolistas de la plantilla descartados por Robert Moreno tras la remodelación del pasado mercado invernal.

El Granada CF se ha reforzado con especial interés en ataque durante este pasado mercado y Bacca ha caído aún más en el ostracismo tras ser ya la tercera opción para el ataque con anterioridad, tras Jorge Molina y Luis Suárez. Frente al Real Madrid no fue convocado y en los últimos siete partidos de LaLiga disputados por el conjunto nazarí no alcanza en total la media hora de juego. Su mayor aportación, sin ir más lejos, los 9 minutos que disputó ante Osasuna en la derrota por 0-2 el pasado 23 de enero.

Mucho se ha hablado durante los últimos dos meses durante su posible regreso al fútbol colombiano, desde donde lo ha tentado el Junior de manera directa para potenciar su regreso. Hasta el exentrenador y el capitán del equipo le escribieron para reclamar su atención, pero el problema siempre ha sido el mismo: lo económico.

El internacional cafetero no está por la labor de perder el caché firmado, de ahí que tampoco hayan cristalizado ninguna de las alternativas que se le han presentado en enero. A día de hoy no cuenta para Robert Moreno, estando descartado de los planes del técnico catalán, al igual que Siro y Eteki. Una situación complicada que, según avanza Ideal, ha propiciado un encontronazo con el propio Robert Moreno durante un entrenamiento de la semana pasada.

En el club, lógicamente, ni confirman ni desmienten lo acontecido, en su objetivo de que la situación no vaya a mayores y el problema no se enquifste aún más de lo que lo está. El colombiano firmó hasta final de temporada, con opción a un año más por objetivos que, lógicamente, no se van a cumplir bajo ningún concepto.

Al respecto, ESTADIO Deportivo ha querido ponerse en contacto con el entorno del futbolista para conocer de primera mano lo ocurrido entre Carlos Bacca y Robert Moreno. Un incidente sobre el que no quieren dar demasiados detalles. La versión es la políticamente correcta: Carlos Bacca "es jugador del Granada CF", "patrimonio del club" y "quiere sumar".

No se sale del guion establecido. Ni el delantero cafetero ni su entorno, que sabe que el actual Carlos Bacca está a años luz del que llamó la atención de todos haciendo goles con el Sevilla FC, lo que le permitió salir al Milan a cambio de 30 millones de euros. Luego volvió a España de la mano del Villarreal. Ya no era el mismo, pero como amarillo siguió haciendo goles. La película, ahora en Granada, es muy diferente.