Rodrigo Tarín: "Crecer y aprender es mi obsesión a día de hoy"

Rodrigo Tarín (Valencia, 1996) es un claro ejemplo de que con paciencia se pueden conseguir las cosas. La tuvo para superar una grave lesión. Más tarde, para volver a sumar minutos tras recuperarse. Y este verano para ganarse una oportunidad en el Leganés cuando parecía que saldría cedido. Ahora, es un futbolista que se empieza hacer indispensable en LaLiga Santander, que crece a cada partido que pasa. EFE le entrevistó en exclusiva.

Pregunta: ¿Se lleva mejor una semana después de empatar contra el Atlético o la situación en la tabla no permite disfrutar?

Respuesta: En últimos partidos, ante el Levante y el Atlético, el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a nivel de juego. Han sido buenos partidos, al final empatar en nuestro campo ante un rival como el Atlético siempre da confianza. Creo que es un buen resultado para trabajar con más ganas, para confiar en lo que estamos haciendo y para ir a Girona con una mentalidad ganadora.

P: Hablando de la visita a Girona. ¿Puede tener un partido aroma de final cuando solo estamos en la jornada doce?

R: No, decir final son palabras mayores. Queda muchísimo. El equipo está creciendo, está en una buena línea de trabajo. Quedan muchísimos partidos por delante y ya sabemos que, en el fútbol, en pocas semanas todo cambia y parece de otra manera. Hay que ir a por la victoria sin ansiedad, con tranquilidad.

P: ¿Le sorprende que los equipos que tienen justo por encima en la tabla ahora sean el Valencia, el Villarreal y el Athletic?

R: En los últimos años, el nivel se ha equiparado muchísimo. Los equipos que entre comillas son los pequeños ya no lo son tanto y los grandes siguen a un nivel muy alto. Todo el mundo ha aumentado el nivel, es todo más competitivo. Como estamos viendo semana tras semana las diferencias se han reducido muchísimo porque cualquier equipo le gana a cualquiera.

P: Se acaban de cumplir dos años desde que un 6 de noviembre de 2016 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha jugando en Elda con el Barcelona B. ¿Qué recuerda de aquel momento? ¿Le vuelve de vez en cuando a la cabeza?

R: Me gusta recordar esos momentos para repasar lo que me han hecho crecer y lo malo que he pasado. Me hacen además acordarme de las personas que estaban conmigo. Poder disfrutar con ellas este cambio de situación es lo mejor que me puede pasar.

No tengo un recuerdo malo porque la lesión me hizo crecer como persona y como jugador. Nadie quiere le pase eso pero me ayuda a recordar que en el mundo del fútbol un día estás a buen nivel y al día siguiente por una jugada aislada te pierdes la temporada.

P: ¿Se imaginaba por entonces jugando en Primera tan poco tiempo después?

R: La verdad es que no. En ese momento lo ves todo muy negro y el primer objetivo es quitarte las muletas y empezar a andar. Mis objetivos en ese momento eran muy distintos, muy básicos. Con el paso del tiempo te pones otros, pero entonces me cuentan lo que me está pasando y no me lo hubiera creído.

P: ¿Cree que esa grave lesión le restó la continuidad que necesitaba para dar el paso hasta el primer equipo?

R: No sé si al primer equipo, en el Barcelona las cosas son muy difíciles y nunca se sabe. Lo que sí creo es que frenó un poco mi progresión. En ese momento yo estaba a muy buen nivel, en el Barcelona o para dar un salto fuera, y creo que me frenó un año y me complicó las cosas para el siguiente.

P: ¿Se está perdiendo un poco la apuesta por la cantera en el Barcelona los últimos años?

R: Es evidente que en los últimos años no hay ningún jugador que haya subido y se haya consolidado como un futbolista importante del primer equipo. El último caso es Sergi Roberto. Se apuesta más por los fichajes, ha cambiado la filosofía también y el mundo del fútbol. Todo es mucho más competitivo, todo es mucho más complejo. La forma que tenía antes de jugar el Barcelona cada vez es más complicada hacerla en el fútbol moderno. Sí que se ha dificultado la subida de jugadores.

P: Fichó este verano por el Leganés y muchos daban por sentado que se marcharía cedido. En lugar de eso ha conseguido quedarse y está teniendo protagonismo. ¿Cuál cree que ha sido la clave?

R: Una de las cosas que aprendí cuando me rompí el cruzado es que en el mundo del fútbol todo puede pasar. La confianza que gané en mi mismo, mi forma de ser, me ha hecho luchar en cada situación y dar lo máximo de mi en cada entrenamiento. Esas son las cosas que al final te llevan a conseguir tus objetivos.

P: ¿Cambia mucho el ambiente que hay en el filial del Barcelona y el que hay en un vestuario de Primera?

R: Sí, es un ambiente totalmente distinto. En un filial son todo chavales entre veinte y veintidós años, todos quieren lo mismo y ninguno tiene obligaciones. Es distinto porque al final todos tienen el mismo estilo de vida, todos comparten aficiones. En un vestuario profesional todos tienen sus familias, su entorno, cada uno viene de un sitio distinto... Es muy diferente.

P: Ha pasado por casi todas las categorías inferiores de la Selección y tiene ADN del Barcelona. ¿Por su estilo se ve algún día convenciendo a Luis Enrique para que le lleve a la absoluta?

R: De momento me centro en crecer en el Leganés y en Primera. Estoy contento con mis partidos pero creo que aún estoy lejos de mi mejor nivel. Crecer y aprender es mi obsesión a día de hoy.

P: ¿Pero cree que podría ser el tipo de central que él busca?

R: Ojalá. Yo lo daré todo para llegar a mi máximo nivel. Intentaré ser lo más completo posible, adaptarme al estilo de juego del equipo en el que esté y ojalá se den las circunstancias.

P: Es valenciano y le gusta la paella. Si tuviera ahora mismo los ingredientes delante... ¿Sabría preparar una?

R: (Sonríe) No sabría preparar una. Sabría identificar los ingredientes pero es mejor que no la comierais si la preparara yo.

P: Estuvo este verano de vacaciones en Tailandia. ¿Se ve jugando allí o en alguna liga exótica en el futuro?

R: El fútbol ha cambiado mucho y la gente al final de su carrera, e incluso cada día más joven, tiende a irse a esas ligas. Mis objetivos y mis prioridades a día de hoy son totalmente distintos. No sé lo que puede pasar en un futuro o qué me va a apetecer al final de mi carrera pero a día de hoy ni me lo planteo.

P: A veces el dinero del fútbol es demasiado tentador, pero luego no todo el mundo sabe manejarlo. Usted está estudiando ADE (Administración y Dirección de Empresas). ¿Dónde le gustaría invertir lo que gane con el fútbol?

R: Por suerte tengo un muy buen entorno, mi padre tiene buena formación en el tema empresarial, es bastante inteligente a la hora de aconsejarme y yo soy bastante prudente. A día de hoy lo más importante para mí es ahorrar y centrarme en el fútbol. En un futuro, ya tendré tiempo para pensar en otras cosas.

