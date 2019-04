Kroos, ausente por gastroenteritis, duda para Butarque

Madrid, 14 abr (EFE).- El Real Madrid cerró la larga preparación de la visita liguera a Butarque, en lunes y tras ocho días sin competir, con una sesión marcada por la ausencia del alemán Toni Kroos, por culpa de una gastroenteritis, duda para el duelo ante el Leganés.

Zinedine Zidane dirigió una sesión sin sus lesionados, el portero belga Thibaut Courtois, el capitán Sergio Ramos ni el brasileño Vinicius. Y contó con la inesperada baja de última hora de Kroos que es seria duda para Butarque.

"Tiene una gastroenteritis", desveló Zidane en rueda de prensa. "Estuvo mal esta noche y no ha venido a entrenar. Vamos a ver su evolución entre hoy y mañana para el partido, pero no pudo entrenar con nosotros hoy", añadió.

No mejora como era esperado Courtois de la tendinosis que sufre en el recto femoral derecho desde finales de marzo. Zidane confirmó que tiene más dolencias. "No se encuentra bien porque además no es solo una molestia, tiene dos o tres distintas. Mejora de una y empeora de otra. Mejor no arriesgar".

De esta manera, el resto de la primera plantilla madridista culminó la preparación de su próximo partido con una sesión que se inició con los habituales rondos, ejercicios de posesión y presión antes de acabar afinando puntería ya a puerta cerrada con el ensayo de acciones de remate y partidos en reducidas dimensiones.