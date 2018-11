Cabaco: "No dormí cuando supe que iba con Uruguay"

Valencia (España, 10 nov (EFE).- El defensa uruguayo del Levante, Erick Cabaco, explicó este sábado cómo recibió la notificación de la convocatoria con Uruguay y confesó que fue su madre quien le despertó en la madrugada para comunicárselo y reconoció que ya no pudo dormir durante esa noche previa al choque del Leganés del pasado 27 de octubre.



"Era la noche previa al partido contra el Leganés cuando sacaron la lista de reservas en Uruguay. Era la una y media de la madrugada, entró mi madre a los gritos en el cuarto y me dijo: 'Estás en la reserva de Uruguay'. Yo lo dije : '¿Qué estás diciendo? Que juego mañana'. Y esa noche creo que no dormí hasta el día del partido", dijo Cabaco en una entrevista en la televisión oficial del Levante.



Cabaco, que ha sido convocado para los encuentros amistosos frente a Brasil y Francia, debuta en la selección uruguaya después de haber participado con el combinado sub-20 y describió el orgullo que siente.



"Más que satisfecho estoy feliz y orgulloso por poder vestir la camiseta de mi país. Uno siempre quiere hacer las cosas bien y llegar a lo más alto en mi carrera", explicó el defensa del Levante, que se acaba de recuperar de un leve esguince de tobillo.



"Es inexplicable y hasta ayer no me lo creía y hasta que no llegue no me lo voy a creer del todo. Es un sueño vestir la camiseta de Uruguay, por lo que es Uruguay en el mundo a nivel de selección, para mí es un orgullo total", agregó.



Cabaco, que agradeció los mensajes recibidos "de mi familia y mis amigos", destacó que el buen momento del Levante, que en las seis últimas jornadas ha cosechado cuatro victorias, un empate y una derrota, ha sido clave para que sea convocado por primera vez con Uruguay.



"Yo pienso que al final el fútbol es un trabajo en equipo y si el equipo no está como está y el grupo que tenemos no tira para adelante la gente no se fijaría en mí. Gracias a lo colectivo, muchos y yo podemos cumplir un sueño", finalizó.