José Alberto: "No hay excusas, no hemos ganado un duelo"

José Alberto López reconoció la enorme superioridad del Burgos a pesar de asegurar que "se jugó el partido que sabíamos que se iba a jugar. Un Burgos directo, que acumula muy bien a gente por dentro para ganar la segunda acción y, a partir de ahí, ser verticales. La realidad es que necesitamos muchísima más contundencia y agresividad para competir un partido de verdad. El Burgos ha sido justo vencedor. Muy superior en todo momento, el resultado es justo", afirmó el técnico.

Sobre la actuación del conjunto malaguista en El Plantío, el técnico asturiano se mostró crítico. "Para ganar un partido de fútbol necesitas ganar duelos, ser agresivo y ser contundente en las áreas. La realidad es que no hemos ganado un duelo. Hemos estado desaparecidos del partido. Esto no se puede permitir, representamos a un club muy grande y no se puede permitir. Debemos hacer autocrítica. Todo el mundo tiene que mejorar y dar un paso adelante", valoró.

Quiso enviar un mensaje a los aficionados que se han trasladado a Burgos a apoyar al equipo, a pesar de las condiciones climáticas desfavorables. "Quiero pedirles perdón a los aficionados que han venido porque han visto un muy mal partido de su equipo".

José Alberto no quiso excusarse en la nieve ni en las bajas temperaturas y fue muy claro. "El partido de hoy está muy lejos de lo que me gusta y de lo que quiero ver de mi equipo. No hay excusas. El equipo tiene que venir aquí a competir y dar la cara, tiene que ganar acciones y ser contundente. Desde el primer gol hemos estado desaparecidos. No hay ningún tipo de excusas, ni bajas ni frío. El frío es para los dos equipos y el campo estaba espectacular para jugar", sentenció.