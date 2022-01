Los últimos movimientos de Manolo Gaspar en el mercado.

La lesión de Genaro Rodríguez, que le obligará a pasar por el quirófano, empuja al Málaga CF a fichar en este tramo final del mercado. Unos diez días antes del cierre en los que Manolo Gaspar, director deportivo blanquiazul, acelera en su labor de conseguir apuntalar al plantel para lo que resta de temporada.

No sólo se busca un refuerzo para la zona ancha. Un mediocentro físico, de ida y vuelta que tenga llegada. La idea de Manolo Gaspar es la de conseguir un refuerzo, también, para la delantera costasoleña. Y en eso trabaja. Un delantero de nivel, que suba lo que actualmente hay en la plantilla. Chavarría no acaba de arrancar y Antoñín maneja opciones para salir, siendo ese su deseo. La intención es encontrar un futbolista de ataque que sea polivalente, que pueda jugar como referencia arriba o que, también, pueda hacerlo como segunda punta. Un atacante colaborativo. Y eso, a estas alturas de la película y con una situación económica ajustada, pues no es sencillo.

Y es que la lesión de Genaro ha mutado ligeramente la hoja de ruta de Manolo Gaspar en este cierre de mercado. Aunque el delantero era un objetivo antes y después del infortunio del centrocampista sevillano, la idea, antes de ello, era también apostar por un central. Finalmente, las cuentas no salen y el zaguero deberá esperar, utilizándose a Escassi como alternativa en la retaguardia. Que aparezca un 'mirlo blanco' en este epílogo de enero es, a día de hoy, la única opción que desde el club otorgan a la posibilidad de que llegue un central.

En el capítulo de salidas también hay tela por cortar todavía. Habiendo salido Iván Calero en préstamo al Alcorcón, son muchas las dudas en torno a la posibilidad de que Inma Casas acabe saliendo. Ha contado poco hasta la fecha para José Alberto López, pero podría hacer falta en este tramo final.

Otro que está en la rampa de salida es Jairo Samperio, como bien viene informando ESTADIO Deportivo desde semanas atrás. Sin embargo, no hay movimientos por el de Cabezón de la sal, que acaba contrato.

En lo que respecta a renovaciones, sin embargo, sí hay mucho más movimiento en la referente a Luis Muñoz, tal y como avanza Málaga Hoy. Tras varios meses de conversaciones, el representante del futbolista, Gelo Rodríguez, tiene previsto reunirse hoy con la dirección deportiva del Málaga CF para transmitirle una respuesta. En la entidad existe cierto optimismo al considerar que se ha hecho un esfuerzo acorde al nivel del canterano, a pesar de estar aún lesionado.