Manolo Gaspar: los fichajes que pueden llegar, la elección de Natxo González, su temor con la afición...

El director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, ha comparecido junto a su nuevo entrenador, Natxo González, para defender su contratación y para analizar los últimos días del mercado de fichajes, tanto en las posibles incorporaciones como en alguna salida que pudiera producirse.

Con respecto a la elección del técnico vitoriano como sustituto de José Alberto López, Manolo cree que es quien mejor se puede adoptar a la actual plantilla: "Creo que hemos acertado, que va a encajar perfectamente por la clase de jugadores que tenemos. Era clave que se pudiera adaptar bien a ellos. Natxo, para el tipo de jugador que tenemos en plantilla con mucha gente por dentro, buen trato de balón, velocidad por banda y gente ofensiva, encaja perfectamente para sacar el máximo provecho".

Sin embargo, no descarta que pueda ocurrir cualquier cosa en lo que queda de ventana de fichajes. "Después de las lesiones, seguimos en la misma dinámica de intentar ver qué opciones nos da el mercado, en el que no tenemos mucha fuerza. Ya nos adelantamos con dos buenas operaciones -Febas y Vadillo-. Vamos a ver qué pasa, estamos activos y trabajando, puede pasar cualquier cosa", ha explicado.

Eso sí, añadiendo que la situación económica no da para dispendios. "Se nos olvida que el año pasado casi desaparecemos, que tuvimos un límite salarial inferior a clubes de 2ªB. Seguimos muy ajustados, los jugadores que quieren venir, cuesta llegar a un acuerdo. Soy consciente de que no tenemos fuerza económica para pelear con grandes clubes. La gente nota que hay un club en crecimiento pero con cabeza, no podemos hipotecar el club. Si no hay jugadores que mejoren no voy a tocar nada porque tenemos una plantilla amplia con mucha variedad y con jugadores de cantera que aprietan fuerte. Pero el mercado está abierto y yo estoy activo", ha insistido.