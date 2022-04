Pablo Guede no quiere ningún atisbo de relajación

El entrenador argentino desea que su equipo de la talla contra el Eibar y aclaró cómo están los lesionados

El entrenador del Málaga CF, Pablo Guede, ha afirmado sobre el Eibar, su rival de este sábado en la Segunda división, que "viene el líder a casa y hay que competir", pero "va a ser un partido durísimo como fueron estos dos últimos" y no se pueden relajar "ni un solo minuto".

"Sabemos a qué nos enfrentamos y saldremos a competir como lo estamos haciendo", dijo en rueda de prensa el entrenador argentino, quien destacó que no pueden "bajar la intensidad y la concentración, y a ver cómo sale la cosa: no podemos permitirnos descentrarnos ni un solo segundo del partido que viene y LaLiga nos pondrá donde nos tienen que poner", argumentó el de Buenos Aires que ha traído una nueva fuerza al conjunto de la Costa del Sol.

Sobre el conjunto vasco, Pablo Guede resaltó que "si está líder es el mejor, es así", destacando "el orden defensivo", todas las formas que "tienen de atacar", como el "pase lateral, sus dos mediocentros, los delanteros que tienen, la pelota parada" y, por este motivo, "son el mejor equipo", además de ser "muy difícil agarrarlos desordenado, defienden de buena manera", señaló.

El Málaga CF lleva desde el pasado mes de noviembre sin ganar en el estadio de La Rosaleda, lo que comentó que no le preocupa porque es una cuestión que no les "tiene por qué invadir" y el único objetivo es "seguir sumando que es lo más importante".

Pablo Guede habló de los lesionados y tocados. "Un día uno, otro día otro... Nos ha tocado que estén un poco resfriados, tuvo un par de días fiebre. A ver si llega o no. Lombán está ahí, está qué le falta un poco pero va bien. Cufré está bien. Juande parece que no va a llegar. Jairo se incorporó esta semana y está bien. Pau no pudo porque estaba un poco resfriado y se sentía mal. Antoñín que también estaba con un poco de moquitos. Hoy pudimos estar bien".

El técnico también clarificó la situación de Luis Muñoz y pidió paciencia. "Luis no está para jugar, porque tiene que seguir creciendo, es una alegría tremenda contar con él en el banco. El esfuerzo que hizo para poder llegar a la recuperación fue espectacular. Le dimos el premio de ir convocado. Me puso muy contento. Ahora es cuestión de tiempo, que siga ganando ritmo, entrenando día a día, que cada día está mejor pero que de ahí a que juegue hay un largo camino. Es una alegría por lo que transmite, lo que es. No dudé en llevarlo convocado".