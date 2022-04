Jozabed ensalza a Guede: "Con él siempre salimos al campo bien plantados"

El centrocampista aseguró que Las Palmas fue el "mejor rival que pasó por La Rosaleda"

El Málaga es otro desde la llegada de Pablo Guede. Por sensaciones y números. Tan solo hay que ver los goles anotados con el argentino y los puntos obtenidos. Este equipo compite contra quien sea. Contra el líder o contra el último. Sin miedos, sin complejos. Los primeros en beneficiarse del cambio son los jugadores, más seguros de sí mismos y con más personalidad sobre el terreno de juego.

Guede es intensidad y trabajo sin balón. Así lo afirmó Jozabed, que compareció ante los medios con motivo de la previa frente a Las Palmas. "Es muy exigente, transmite mucho y tiene mucha intensidad y el equipo está cogiendo los conceptos bastante bien. Siempre sale bien plantado al terreno de juego y hasta ahora ningún equipo ha sido superior a nosotros en estos tres partidos", decía sobre el caracter del entrenador.

Encantado con la disposición táctica de Guede, el centrocampista cuenta con un nuevo rol respecto a los técnicos anteriores: "Con el míster me estoy encontrando bastante bien con todo lo que me pide. En algunos partidos me pide una cosa distinta dependiendo del rival y lo intento hacer lo mejor que puedo. Personalmente, me siento bastante cómodo con su forma de entender el juego y cómo nos lo transmite".

Incidiendo en el próximo duelo en Gran Canaria, analizó la dificultad que entraña jugar ante un rival que lucha por entrar en Playoffs de ascenso: "Será súper complicado, este equipo fue el mejor que pasó por La Rosaleda. Tienen un trato de balón exquisito y en su campo se sienten con más confianza. Va a ser intenso, disputado y sin balón vamos a tener que hacer las cosas bien para que ellos no se sientan cómodos, porque son un equipo muy peligroso".

Ese fútbol vistoso y atrevido también puede implantarlo el Málaga de Guede. La idea, al menos, le atrae a Jozabed: "En el fútbol no hay nada escrito. Puedes creer que te viene bien un tipo de partido y al final pasa todo lo contrario. Lo importante es plasmar en el terreno de juego lo que trabajamos durante la semana. Ellos sin balón sufren y se sienten incómodos, así que no todo va a ser trabajo defensivo".

Por último hizo referencia a lo que más compete, el objetivo de la salvación. Aunque esté cada vez más cerca, aun hay trabajo por hacer: "En estos últimos cinco partidos hay que amarrarla cuanto antes. Dependemos de nosotros, no tenemos que mirar atrás y ahora (el viernes) somos los primeros en jugar y tenemos que ganar nuestro partido y nada más, que sean los otros los que tengan que mirarnos a nosotros".