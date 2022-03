La lucha por no ser el nuevo Reguilón

El Real Madrid busca nuevo lateral zurdo y maneja a dos futbolistas que tienen pretendientes en LaLiga por su nivel de juego y por su proyección

Fran García, futbolista del Rayo Vallecano, está siendo una de las sensaciones de la temporada 2021/2022 en LaLiga, así como en la Copa del Rey donde el lateral ha sido pieza fundamental para que el conjunto del barrio de Vallecas haya llegado a semifinales, donde sólo el talento del Real Betis pudo parar al buen equipo entrenado por Andoni Iraola.

A sus 22 años, el lateral zurdo cotiza al alza, presentando su candidatura para formar parte de la primera plantilla Real Madrid de la próxima temporada, puesto que el conjunto merengue ha recopilado informes muy favorables respecto al de Bolaños de Calatrava. El equipo blanco sigue confeccionando y trabajando en la plantilla para la próxima temporada y se ha fijado en su canterano para que regrese. En su demarcación es fijo Mendy, que no saldrá salvo oferta irrechazable, mientras que Marcelo tiene los días contados en el Santiago Bernabéu, ya que acaba contrato y su renovación no parece viable.

Es ahí donde emerge la figura de Fran García, el cual está sorprendiendo a muchos con su gran rendimiento en el que es su irrupción en la élite. Su buen juego no está pasando desapercibido para los equipos de LaLiga, y no pocos tienen anotados en su agenda de fichajes al de Ciudad Real. A pesar de ello, es el Real Madrid el que parte con ventaja para obtenerlo, puesto que lo quiere para dar descanso a un Mendy que partiría de titular, mientras que Fran García tendría un rol y un protagonismo similar al que tuvo Sergio Reguilón durante su etapa como madridista. Un estigma contra el que tendría que luchar Fran García y que no pudo superar su compañero canterano, el cual tuvo que demostrar, posteriormente, en el Sevilla FC que estaba para más que para ser un relevo de garantías.

Fran García: futuro y posibilidades en el Rayo Vallecano y el Real Madrid

Fran García fue traspasado este pasado verano al Rayo Vallecano, procedente del Real Madrid, por un precio de dos millones de euros, pero el conjunto blanco se guardó la mitad de su pase, teniendo prioridad para repescarlo del cuadro franjirrojo con el que tiene contrato hasta 2025.

El Rayo Vallecano sabe que el rendimiento de Fran García está siendo muy bueno y que son muchos equipos de LaLiga los que lo tienen anotado como una más que posible incorporación, por lo que podría ser una fuente de ingresos bastante fuerte en la caja fuerte vallecana en un futuro próximo.

Miguel Gutiérrez, la otra opción que maneja el Real Madrid para suplir a Marcelo

La opción de Fran García no es la única de la casa que tiene el Real Madrid, ya que también está presente Miguel Gutiérrez, que en este curso apenas ha tenido oportunidades de jugar bajo el mando de Carlo Ancelotti. Es ahí donde aparecen las dudas con Gutiérrez que puede salir cedido a un equipo de LaLiga para ganar experiencia y mejorar.