Eder Sarabia, muy claro tras ganar al Rayo Vallecano: "No nos sentimos inferiores a nadie, podemos ganarle a cualquiera"

El entrenador del Elche valoró la victoria en el día de hoy contra el Rayo Vallecano, que les distancia aún más de la zona del descenso y donde ha valorado el infortunio con Héctor Fort, que se tuvo que marchar sustituido tras el gol inicial en la primera parte

El Elche se llevó los tres puntos de la visita del Rayo Vallecano al Martínez Valero, en el que fue el último encuentro para ambos conjuntos del presente año. Los de Eder Sarabia, que sufrieron la mala noticia de la lesión de Héctor Fort en la primera parte, fueron mejores en una segunda parte que les llevó al camino de la victoria ante los de Iñigo Pérez. De esta manera, el técnico vasco valoró el triunfo en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, donde explicó sus sensaciones tras el 4-0 firmado en la tarde de hoy.

Eder Sarabia detalla el "2025 histórico" tras la victoria contra el Rayo Vallecano

De esta manera, Eder Sarabia ha hecho una valoración de la victoria de su equipo contra los de Iñigo Pérez, que lamentó el hecho de ir tanto por debajo en el marcador: “Es un partido en el que el Rayo ha tenido que hacer cosas diferentes a lo que suele hacer. Normalmente, no va tan al hombre. Por nuestra idea y recursos en la salida, entendían que podían tener problemas sin agresividad. Por ahí vino el primer gol. Y varias cosas de las que pasaron en la segunda mitad. Entendimos muy bien lo que teníamos que hacer. Y también estuvimos más acertados en acciones determinantes, a diferencia de otros días. Contento porque el equipo sigue mostrando que tiene más recursos. También por jugadores como Martim o John. Esto es un poco de todos. El tercer gol me ha emocionado por cómo ha sido.

Además, Eder Sarabia comentó la lesión de Héctor Fort en la primera parte: “Se le ha salido el hombro en la caída de la celebración del gol. Veremos cuál es el diagnóstico y el tiempo de baja”. Por otro parte, el técnico vasco fue preguntado sobre lo que significa el Elche para él: “Es mi casa, así lo siento. Desde aquella primera llamada de Christian y con más gente del club. Aquí somos felices. No sólo el club, sino Elche como ciudad. No le puedo pedir mucho más a la vida”.

Eder Sarabia, sobre el partido de Álvaro Rodríguez

Por otra parte, Eder Sarabia comentó la estadística de que ningún equipo europeo ha ganado en el Martínez Valero: "No nos sentimos inferiores a nadie. Podemos ganarle a cualquiera. Ese ha sido nuestro mensaje. En la previa del Betis, con el mercado abierto, sentíamos que no nos iba a dar para competir durante toda la liga con lo que teníamos. Pero sabíamos que íbamos a tener una gran plantilla. El mensaje es no mirar ni arriba ni abajo. Que cada jugador esté cerca de mostrar su mejor versión. Nos han ayudado a ser mejores. En este estadio, pasan cosas especiales. Pero queda muchísimo trabajo por hacer. Y muchísimo margen de mejora".

Por último, Eder Sarabia habló del partido de Álvaro Rodríguez, que firmó un gol y una asistencia, y la competencia en la delantera: “Somos un equipo más de colectivo que de individualidades. Pero desde el colectivo, se potencia lo individual. Hay momentos para todos. Todos son valiosos. Hay que intentar estar con los ojos abiertos para elegir el que mejor esté. Han podido jugar más Rafa Mir y André, pero estamos tremendamente satisfechos con el rendimiento de Álvaro. Se trata de tener alternativas, también sumamos a Adam y Yago. Elegir al que creemos que rendirá más”.