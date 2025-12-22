Iván Balliu se lesiona ante el Elche en su primera titularidad en LaLiga

El lateral derecho del Rayo Vallecano, Iván Balliu, tuvo que abandonar el partido ante el Elche en la primera mitad tras notar molestias en el muslo derecho. El internacional albanés, que ocupaba el puesto del sancionado Andrei Ratiu, apunta a una rotura de fibras en el isquiotibial

El partido del Rayo Vallecano en el estadio Manuel Martínez Valero dejó una mala noticia para el conjunto franjirrojo más allá del resultado. Iván Balliu, titular en el lateral derecho, tuvo que pedir el cambio en el minuto 33 tras sufrir un contratiempo muscular que le impidió continuar sobre el césped. El internacional albanés, que regresaba al once en liga, abandonó el campo visiblemente dolorido y con gesto de preocupación.

Balliu ocupaba el puesto del sancionado Andrei Ratiu, que cumplía ciclo de sanción tras haber visto cinco tarjetas amarillas. Era la primera vez en la temporada 2025/26 que el defensa partía de inicio en un partido de LaLiga, una oportunidad que se truncó antes de alcanzarse la media hora de juego. En su lugar entró Fran Pérez, obligado a asumir el lateral derecho de manera improvisada.

El momento de la lesión de Iván Balliu

La acción que provocó la lesión se produjo durante una carrera por la banda derecha. Balliu perseguía un balón en pugna con Germán Valera cuando, de forma repentina, se llevó la mano a la parte trasera del muslo derecho. El futbolista intentó continuar durante unos segundos, pero rápidamente solicitó la atención médica consciente de que no podía seguir.

Tras ser atendido sobre el terreno de juego, el lateral abandonó el partido sin poder apoyar con normalidad la pierna afectada. Todo apunta a que sufre una rotura de fibras en los isquiotibiales, una dolencia que, a falta de pruebas médicas, podría mantenerle alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.

Una titularidad que llegaba tras ganar protagonismo

El encuentro ante el Elche no solo suponía su estreno como titular en LaLiga esta temporada, sino que además era la primera vez que Balliu enlazaba dos titularidades consecutivas. El pasado jueves había sido de la partida frente al Drita en la Conference League, una señal de confianza por parte del cuerpo técnico.

En lo que va de curso, el defensa albanés ha participado en 18 partidos oficiales, 11 de ellos como titular. Ocho de esas titularidades llegaron en la Conference League, 2 en la Copa del Rey y la restante, truncada por la lesión, en el campeonato de liga. Su papel estaba siendo más relevante en competiciones europeas que en LaLiga, donde buscaba asentarse definitivamente.

Elche impuso su fortaleza como local

En lo estrictamente deportivo, el Elche confirmó su buen momento en casa con una contundente victoria por 4-0. El conjunto ilicitano se adelantó en la primera mitad con un tanto de Héctor Fort, en un tramo inicial en el que el Rayo Vallecano logró competir y generar ocasiones para igualar el marcador.

Sin embargo, tras el descanso, el equipo dirigido por Eder Sarabia fue claramente superior. El Elche castigó los espacios al contragolpe y desarboló a un Rayo que fue perdiendo consistencia con el paso de los minutos. Álvaro Rodríguez y Germán Valera ampliaron la ventaja y, ya en el tiempo de descuento, Martim Neto cerró el marcador con el cuarto gol.

La derrota y la posible baja de Balliu dejan un panorama complicado para el Rayo Vallecano, que deberá esperar al parte médico para conocer el alcance exacto de la lesión y el tiempo de recuperación del lateral albanés.