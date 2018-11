Toshack ataca a Bale por su castellano

John Toshack ha publicado sus memorias en las librerias británicas tras retirarse de los banquillos después de cuarenta años. Con el título Toshack's way: My Journey through Football is out now (El camino de Toshack: mi viaje por el fútbol ha acabado), en el que habla de sus diferentes etapas en equipos españoles como la Real Sociedad, el Real Madrid, el Deportivo y el Real Murcia, cuenta cómo se adaptó al país.

En sus memorias, el galés recuerda a Iker Casillas como el mejor jugador joven al que ha entrenado: "Tenía 18 años cuando conmigo debutó en la portería del Real Madrid. Le recuerdo jugando en el campo del Athletic, mirándole a la portería y pensando: '¿Qué he hecho?'. Las porterías parecían tan grandes y el tan pequeño...". Asimismo, Casillas no fue el único que le impresionó durante su carrera y se acuerda de Noureddine Naybet sin dejarse atrás a Bakero.

Con 16 años hizo debutar en la selección de Gales al jugador madridista Gareth Bale, con el que se siente decepcionado porque "no ha sido capaz de dar una entrevista en castellano" desde que llegó al club blanco. "No tiene nada que ver con los goles que marca, pero si vas a trabajar a esos lugares, se lo debes por respeto a la gente", ha añadido Toshack. Para él no ha sido el único futbolista que, además de no adpatarse, tampoco ha mostrado respeto a la afición. Según él, David Moyes "se pasó todo el año viviendo en el hotel más caro de la ciudad" y no cree que los vascos encuentren eso "demasiado respetuoso". "Recibía clases de castellano, pero no se dejó querer en ningún sentido por la gente de allí", ha agregado.

Aunque el extécnico se quede con los recuerdos bonitos de su trayectoria en los equipos españoles, no los compara con los años que ha estado en el Liverpool: "Entrenar al Real Madrid, fantástico. Diez años en el País Vasco, fantásticos. ¿Pero el Liverpool? Los mejores años de mi vida".