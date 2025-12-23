En Arabia dan por hecho el fichaje de Rubén Neves por el Real Madrid

El Real Madrid sigue buscando soluciones para una medular sin liderazgo claro desde las salidas de Toni Kroos y Luka Modrić. Con Rodri como gran objetivo a medio plazo, desde Arabia Saudí sitúan a Rubén Neves como una oportunidad de mercado que podría llegar libre al Santiago Bernabéu

Más allá de las múltiples lesiones que han castigado a la defensa durante la temporada, el gran foco de preocupación en el Real Madrid se sitúa en el centro del campo. Desde la jubilación de Toni Kroos y la marcha de Luka Modric al Milan, el conjunto blanco no ha logrado encontrar un equilibrio estable en una zona clave para el funcionamiento del equipo de Xabi Alonso.

El pasado verano, el nombre que más cerca estuvo de aterrizar en el Santiago Bernabéu fue el de Martín Zubimendi. El internacional español encajaba en el perfil que buscaba la dirección deportiva, pero el Arsenal se adelantó y cerró su fichaje, dejando al Madrid sin una pieza que consideraba estratégica. Desde entonces, los problemas en la medular no han hecho más que acrecentarse.

La medular del Real Madrid, una prioridad sin resolver

La falta de un centrocampista que ordene, dé pausa y equilibre al equipo se ha convertido en una constante. Ni las rotaciones ni los ajustes tácticos han logrado cubrir el vacío dejado por los anteriores centrocampistas, y el peso del juego ha recaído de forma intermitente en futbolistas que no terminan de asumir ese rol con continuidad.

En este contexto, el club mantiene abiertas varias líneas de trabajo. Por un lado, la observación constante de Rodri Hernández, actualmente en proceso de recuperación tras una grave lesión de ligamentos cruzados. El futbolista del Manchester City es el gran anhelo de Florentino Pérez para liderar el mediocampo blanco a medio plazo, pero su situación contractual, que finaliza en 2027, obliga a esperar acontecimientos.

Mientras tanto, el Real Madrid no descarta oportunidades de mercado que permitan reforzar la plantilla sin realizar una gran inversión económica, donde aparece una nueva figura a coste cero.

Rubén Neves y la opción de llegar libre desde Arabia Saudí

En las últimas horas ha cobrado fuerza el nombre de Rubén Neves. El centrocampista portugués, de 28 años, milita actualmente en el Al Hilal, pero finaliza contrato el próximo verano, lo que abre la puerta a una salida a coste cero. Desde Arabia Saudí, Al Jaber, exjugador del Al Hilal, dio por hecho el fichaje blanco en MBC: “Me temo que Neves se mudará del Al Hilal al Real Madrid gratis después de que su contrato expire al final de esta temporada”.

Al Jaber añadió además que el internacional portugués cuenta con propuestas importantes desde la Premier League, aunque los contratos que se le ofrecen serían por tres temporadas, hasta los 31 años. En ese escenario, la opción del Real Madrid aparece como una alternativa especialmente atractiva a nivel deportivo, para un jugador que abandonó el fútbol europeo en 2023 tras brillar en el Oporto y completar seis temporadas de alto nivel en el Wolverhampton.

Rodri, Stiller y Wharton: el mapa de opciones del club

El nombre de Rodri sigue siendo el único por el que Florentino Pérez estaría dispuesto a realizar un desembolso importante. El propio futbolista ha manifestado en varias ocasiones su deseo de regresar a España en algún momento de su carrera, y el club considera que su llegada con 30 años sería ideal para liderar el nuevo proyecto.

Otros futbolistas como Angelo Stiller, del Stuttgart, o Adam Wharton, del Crystal Palace, han sido vinculados al Real Madrid, pero ambos implicarían un traspaso elevado que ahora mismo no entra en los planes económicos del club.

Con el mercado estival en el horizonte, el Real Madrid sigue rastreando oportunidades que le permitan reconstruir una medular huérfana de referentes. Mientras Rodri representa el gran objetivo estratégico, la posible llegada libre de Rubén Neves aparece como una solución intermedia que gana fuerza desde Arabia.