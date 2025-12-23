Camavinga sale al paso y desmiente un enfado con Vinicius: "Déjale en paz"

El centrocampista del Real Madrid ha desmentido, a través de sus redes sociales, un supuesto reproche con el brasileño durante el encuentro contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu, en el último duelo entre los de Xabi Alonso y Almeyda de LaLiga EA Sports

El Real Madrid vive momentos de tensión en los últimos meses. La irregularidad en el juego y la falta de victorias han dejado a Xabi Alonso en el alambre, sobre todo tras la reunión mantenida en el Santiago Bernabéu tras la derrota ante el Celta de Vigo. Sin embargo, un nuevo episodio ha tenido lugar con Camavinga y Vinicius como protagonistas. El francés ha tenido que salir al paso en redes sociales y desmentir un posible enfado con el brasileño durante el encuentro contra el Sevilla, de LaLiga EA Sports, que acabó con victoria blanca.

Camavinga, protagonista de un nuevo episodio con Vinicius

El Real Madrid se encuentra de vacaciones, a la espera de volver a regresar a los entrenamientos de Xabi Alonso y descansar con motivo del parón de Navidad. Sin embargo, los jugadores no pierden de vista lo que ocurre en redes sociales. En este caso, Camavinga ha utilizado su cuenta de X para desmentir un enfado, del que hablaba un usuario de dicha red, con Vinicius durante el partido contra el Sevilla, del que se fue el brasileño con una pitada sonora del Santiago Bernabéu. En el vídeo, recogido por las cámaras del programa de El Día Después, se puede apreciar como el centrocampista le dice a uno de sus compañeros: "Porque si te quedas atrás, se pierde el balón por ahí", justo en el momento en el que aparece el extremo brasileño en escena. Sin embargo, el internacional con Francia respondió con un comentario en el que despeja las dudas por un posible reproche entre ambos futbolistas:

Además, cabe recordar que Camavinga fue suplente contra el Sevilla, tras la decisión tomada por Xabi Alonso. El futbolista francés viene de sufrir problemas musculares en este mes de diciembre, lo que le ha hecho perderse los duelos ante el Manchester City, Alavés y Talavera, aunque volvió a la convocatoria del partido frente al Celta de Vigo. Por otro lado, Vinicius fue titular pero se marchó sustituido en el 83', 11 minutos después de que entrase el centrocampista internacional con Francia. En ese momento, el conjunto blanco vencía por 1-0 y tenía un jugador más sobre el césped, debido a la expulsión por doble tarjeta amarilla a Marcao en el 68, que le complicó las opciones de sacar algún punto a los de Almeyda del Santiago Bernabéu.

Camavinga, un regreso necesario con el Real Madrid

Camavinga fue una de las buenas noticias del Real Madrid contra el Sevilla, ya que Xabi Alonso recuperó un efectivo más de cara al importante mes de enero, donde esperan encuentros importantes como el de las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, los diferentes problemas musculares del francés están suponiendo un problema en su continuidad en el juego, ya que viene de perderse la pretemporada y el comienzo de la 2025/2026. De hecho, reapareció en la jornada 5 de LaLiga EA Sports, jugando un minuto frente al Espanyol. Por ello, su regreso de antoja necesario, sobre todo para poder tener más opciones en el centro del campo y poder más descanso a los futbolistas con más minutos.