Zidane: "Luca es como Carvajal, nada más"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, comparó a su hijo Luca con Dani Carvajal, señalando que es un canterano que ha crecido en la cantera madridista hasta llegar al primer equipo, defendiendo su derecho a jugar como hizo ante el Huesca.

Zidane salió al paso de las críticas que se le han realizado por apostar por su hijo antes que por Keylor Navas en la última jornada de LaLiga Santander, ante la lesión de Thibaut Courtois. El técnico francés considera que se "quiere ir a lo personal" y no se analizan las cualidades de Luca.

"No me cambia nada a mí", respondió a la crítica. "Los que me conocen saben que Luca está aquí por sus méritos propios y nada más. Es un jugador de este club desde hace 16 años. Igual que hablamos de la cantera, de Carvajal y muchos jugadores, Luca es uno de ellos, nada más. La gente quiere ir a lo personal", sentenció.