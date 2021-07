Ceballos: "Nunca me he arrepentido de fichar por el Real Madrid, mi intención es seguir"

El exbético Dani Ceballos ha regresado este verano al Real Madrid después de dos temporada consecutivas cedido en el Arsenal. Y eso pese a que cada verano se habla de la posibilidad de la vuelta del utrerano al conjunto de Heliópolis. Sin embargo, parece que este verano no se hablará tanto, pues el propio jugador, que antes siempre había dejado abierta esa posibilidad, se ha mostrado tajante en cuanto a sus intenciones para la próxima temporada.

"Estoy muy tranquilo y he sido muy claro: tengo dos años de contrato con el Real Madrid. Mi intención es seguir. Después de los Juegos veremos si el club se ha puesto en contacto conmigo y a partir de ahí, decidiré", admite Ceballos en una entrevista al diario As.

Y es que la salida de Zidane, que no contaba con el utrerano, y la vuelta de Ancelotti, ha despejado el panorama de Ceballos en el Real Madrid, algo de lo que es muy consciente el futbolista, que se encuentra preparando los Juegos Olímpicos con la Selección española: "Está claro, me gustaría jugar en el Real Madrid. Pero hay que saber lo que el entrenador quiere y hay que ser objetivos. Pero mi intención es jugar el año que viene en el Real Madrid".

Tanto es así que pese a las pocas oportunidades que ha tenido el exverdiblancos en el Santiago Bernabéu, no daría marcha atrás en su decisión de fichar por los blancos: "Nunca me he arrepentido de fichar por el Real Madrid, es lo que querría cualquier jugador porque sabes se fijan en los mejores futbolistas del mundo. Siempre he querido hacer cosas importantes en este club y voy a pelear por ello".