El Real Madrid, a punto de fracasar por tercera vez con Kylian Mbappé

Fuentes de alto prestigio aseguran que el astro francés desecha la oferta blanca y se quedará en el PSG

Saltaba la noticia en la noche de ayer después del empate de cero entre Real Madrid y Real Betis cuando el prestigioso y reputado periodista español Guillem Balagué, que comenta los partidos para LaLiga en el Reino Unido, anunciaba en sus redes sociales de que Kylian Mbappé no jugaría en el Real Madrid la próxima temporada, rompiéndose así el acuerdo que se daba por cantado y por hecho entre astro francés y equipo español desde hace semanas.



Guillem Balagué explicaba tranquilamente que le habían comunicado que el propio Florentino Pérez, presidente de la entidad blanca, había bajado, al término del choque, al vestuario para comunicárserlo personalmente a una plantilla que daba la operación por hecha. Tras la explicación, no fueron pocos los que negaron esta información, algunos incluso mintiendo, afirmando que Florentino Pérez se encontraba en Belgrado (Serbia), donde el Real Madrid de baloncesto se juega este fin de semana el título de la Euroliga. Era tal el deseo del madridismo, que no se lo podía creer.



Pasaron las horas y poco a poco las informaciones se producían y todo apuntaba que era cierto. Hasta que se ha llegado a este mediodía, momento en el que ha aparecido Gianluca Di Marzio, prestigioso periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, que ha anunciado que Kylian Mbappé se quedará en el Paris Saint-Germain, que no fichará por el Real Madrid y que lo anunciará definitivamente en las próximas horas coincidiendo con el final de temporada del que sigue siendo su equipo.





?? Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He's definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. ?? #Mbappé



???????? ???? ????.



More to follow - Kylian stays. #PSG pic.twitter.com/rUkFk8jmao — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022

No es el único que lo asegura, puesto que Fabrizio Romano, otra de las referencias en este tiempo de entre temporadas y que maneja la información durante la ventana de transferencias de forma magnífica, también confirmó el movimiento