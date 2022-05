Jerarquía, status, un posible 'sorpasso' económico; y las críticas y la ambición de Imanol Alguacil

Real Sociedad y Real Betis se juegan la quinta posición, pero todo está en manos del equipo verdiblanco

Real Sociedad y Real Betis Balompié se juegan en la última jornada de LaLiga algo más que la quinta posición en la clasificación. Hay también una disputa por la jerarquía, por status y por dinero que tampoco pasan desapercibidas en ambas entidades, que saben de la importancia que tienen los encuentros que disputan durante este fin de semana. Por ello, ambos equipos se han quejado de los horarios que LaLiga les han dado para esta última fecha, en la que el Real Betis juega contra el Real Madrid hoy a las 21:00 horas y la Real Sociedad el domingo a las 22:00 horas frente al Atlético de Madrid.

No tiene mucho sentido, pero la Real Sociedad conocerá el resultado de su más directo rival, pero puede que no le sirva absolutamente de nada, puesto que necesita un traspié de la escuadra verdiblanca para aspirar a ser quinta. Al Real Betis de Manuel Pellegrini necesita de un empate solamente para certificar la posición de honor en la tabla al término de LaLiga 2021/2022. El equipo verdiblanco tiene 64 puntos por los 62 de la Real Sociedad y le tiene ganando el gol average particular (4-0 y 0-0), por lo que obtener un punto le es suficiente para darle el golpe a la Real Sociedad.

Supondría un golpe de jerarquía y status, puesto que en la campaña pasada fue la Real Sociedad quien obtuvo la quinta posición al final de la competición mientras que el Betis acabó sexto. Ahora se invertirían los papeles. Situación que supondría también un 'sorpasso' en lo económico, pues hay en juego una relevante cantidad económica.

Tal y como reveló Roberto Bayón, compañero que proporciona información económica del fútbol español, la diferencia entre ser quinto y sexto se estima en unos siete millones de euros: 31 'kilos' por 24. Por estas razones no se entiende que Real Betis y Real Sociedad no coincidan en día y horario en esta última jornada de LaLiga.

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, se queja de los horarios de la última jornada

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, no se quejó por no coincidir en horario y día con el Real Betis, pero sí por lo tarde que es el choque contra el Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al duelo. "Con estos horarios se están cargando que los estadios estén a reventar con su equipo. Desde el momento que me dijeron que se jugaba a las 22.00, me dio pena y rabia, porque quería un horario medianamente bueno para que todos los aficionados pudiesen acudir a despedir al equipo. Entenderé a todos, los que vayan o no".

Tambén ha asegurado que ellos saldrán a ganar haga lo que haga el Betis hoy. "Para mí un amistoso es un partido grande, imagínate si hay algo en juego. Hay posibilidades de sumar más puntos, de ganar otra vez delante de nuestra afición, y ante el vigente campeón de Liga, con muchos años en Champions, con uno de los mejores entrenadores...".