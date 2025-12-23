Gonzalo Castro, ex futbolista, descubre al nuevo entrenador de la Real Sociedad: "Tiene un estilo de juego muy ofensivo, pero teniendo en cuenta también lo defensivo"

La llegada de Pellegrino Matarazzo a la Real Sociedad ha revolucionado San Sebastián que quiere conocer las ideas y el estilo del estadounidense. El nuevo entrenador 'txuri-urdin' ha prometido a la Real Sociedad un estilo de juego vistosos, volcado en el ataque, pero sin desproteger la defensa, justo lo mismo que ha comentado Gonzalo Castro, ex jugador español que coincidió con Matarazzo en el Stuttgart. "Tiene un estilo de juego muy ofensivo, pero teniendo en cuenta también lo defensivo", ha anunciado el ex futbolista.

Gonzalo Castro descubre al nuevo técnico de la Real Sociedad

Cada día que pasa desde que se anunció el fichaje de Pellegrino Matarazzo para el banquillo de Anoeta, el entusiasmo se multiplica en la afición de la Real Sociedad que escucha atentamente a las celebridades cercanas al técnico estadounidense. El último en alabar su trabajo en Alemania y traer 'buenas nuevas' a San Sebastián ha sido Gonzalo Castro que, en una entrevista en Marca, ha reconocido la gran labor del nuevo entrenador 'txuri-urdin'. "Tenemos muy buena relación. Cuando me entrenó en Sttutgart no nos conocíamos de nada, yo sabía que era el segundo de Nagelsman, pero me pareció un muy buen entrenador y una muy buena persona", comienza diciendo. "Para mí es un entrenador muy inteligente. A partir de ahí, tiene un estilo de juego muy ofensivo, pero teniendo en cuenta también lo defensivo. Destacaría que tiene muy en cuenta los detalles pequeños, a los que a veces no se da importancia y él sí se la presta. Insistiría en eso, que mira mucho los detalles, a mí me gustó mucho, porque así aprendí mucho más de detalles de fútbol, sobre todo de ataque, con él", aclara el ex futbolista español.

La línea defensiva de Matarazzo y su plan en la Real Sociedad

Matarazzo suele jugar con una línea defensiva compuesta por tres centrales, algo muy distinto al modelo Zubieta que impone el club desde categorías inferiores. Tendrá que trabajar con un vestuario tocado, sin Zubeldia y Gorrotxategi para el debut, y con jugadores muy lejos de su mejor versión para darle una vuelta de tuerca a una temporada que no pinta nada bien para la parroquia 'txuri urdin'. "Él, cuando me entrenó, jugaba 1-5-3-2, a veces un 1-5-2-3, con dos carriles, pero es que tenía futbolistas para ello, con muy buenos carrileros como Borna Sosa, o delanteros como Kalajdzic y Nico González, pero no sé si la Real tiene plantilla para ese sistema", comenta Gonzalo Castro que señala que Matarazzo suele jugar con los esquemas dentro del terreno de juego. "Si veía que en algún partido no funcionaba, cambiaba sin problema. Además, no va a tener pretemporada, empieza y ya juega contra el Atlético, no va a tener mucho tiempo", sentencia.