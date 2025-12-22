Rafinha Alcántara anuncia su retirada a los 32 años: "El fútbol ha sido mi día a día, mi motor, mi identidad"

El exjugador del Barcelona, Celta de Vigo o Real Sociedad, entre otros, ha comunicado a través de sus redes sociales que cuelga las botas, con un mensaje en el que recalca el problema en su recuperación con la lesión de rodilla sufrida "hace algo más de un año"

Rafinha Alcántara ha dicho adiós al fútbol. El que fuera mediocentro de diferentes equipos de LaLiga como el Barcelona, Celta de Vigo y Real Sociedad ha colgado las botas a los 32 años, tal y como ha anunciado en sus redes sociales. El exfutbolista, que estuvo presente en un entrenamiento de Claudio Giráldez del pasado mes de marzo, ha comunicado en sus redes sociales el motivo de su decisión. De esta manera, el brasileño ha hecho especial hincapié en la lesión de rodilla hace un año, que ha sido decisiva para comunicar su retirada.

Rafinha Alcántara dice adiós al fútbol con un emotivo mensaje

De esta manera, Rafinha Alcántara ha anunciado su adiós del fútbol: "Hola a todos, después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, hoy quiero compartir algo importante para mí. He tomado la decisión de retirarme. Aceptarlo no fue fácil. El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria y entender que ya no podría dedicarme a ello, como siempre lo hice, fue un proceso duro. Pero con el tiempo también he podido ver lo bonito que ha sido el viaje. Es increíble haber tenido la oportunidad de vivir en varios países, aprender diferentes idiomas, conocer culturas y personas que me han marcado para siempre".

"He tenido el privilegio de compartir vestuario con ídolos, con compañeros extraordinarios, de defender escudos que admiraba desde niño y de sentir la pasión de los aficionados en cada estadio. El fútbol me ha regalado momentos inolvidables. Me ha permitido trabajar con profesionales que me han mostrado lo afortunado que he sido por poder llamarme futbolista. Mi primer regalo fue un balón y mis recuerdos de infancia siempre están ligados a jugar con mi hermano y mi padre".

Por último, Rafinha Alcántara termina apuntando que "durante los últimos 20 años el fútbol ha sido mi día a día, mi motor, mi identidad. Hoy comienza una nueva etapa, una vida distinta, sin ese gustillo de máxima competición, pero llena de motivos para sonreír. Estoy formando una familia maravillosa que me llena de orgullo y felicidad y que ha sido fundamental en este proceso. Gracias a toda mi familia por estar ahí siempre. Gracias a todos por el cariño y el apoyo y gracias, fútbol, por hacerme quien soy. Hasta siempre".

Barcelona, Real Sociedad y Celta de Vigo se despiden de Rafinha Alcántara

Además, el Barcelona, como se ha podido ver anteriormente, ha querido homenajear a Rafinha Alcántara con un mensaje en redes sociales. De la misma manera, el Celta de Vigo ha querido agradecerle por su pasado en el conjunto que actualmente Giráldez, donde estuvo cedido durante la temporada 2013/2024 y 2019/2020, ya que no encontraba hueco en el conjunto culé.

En este sentido, la Real Sociedad tampoco se ha querido quedar atrás en este 'homenaje' a Rafinha Alcántara, ya que defendió los colores blanquiazules durante su cesión en la 2021/2022, cuando pertenecía al PSG. El equipo vasco ha querido apuntar en sus redes sociales que "ha sido un honor ser parte de tu gran trayectoria. Suerte en tu nueva etapa".