El cuerpo técnico de Matarazzo en la Real Sociedad: un viejo conocido de Anoeta

El nuevo técnico txuri urdin llega a Donostia con dos ayudantes de su confianza, uno de ellos de amplia experiencia internacional como es John Maisano, el segundo un exfutbolista recientemente retirado y que marcó a la Real Sociedad, Omer Toprak

Pellegrino Matarazzo ya ejerce como primer entrenador de la Real Sociedad. El técnico estadounidense fue presentado en la tarde de ayer junto a Erik Bretos y Jokin Aperribay dejando claro que llega con mucha ilusión a un club con el que ya siente una especial vinculación. "Para mí es un gran honor estar hoy aquí como entrenador de la Real. Desde el primer momento sentí un vínculo muy grande por los valores y la identidad que tiene el club, y por cómo se vive el fútbol", admtía Matarazzo, que como es lógico, no llega solo a San Sebastián.

Tras la salida de Sergio Francisco y su cuerpo técnico, el entrenador nacido en Wayne (Nueva Jersey) ha arribado en Donostia acompañado de dos técnico que le ayudarán a implantar su idea de juego en la plantilla txuri urdin, y estos son Omer Toprak y John Maisano.

Posiblemente el primero suene a la afición donostiarra pues como futbolista se enfrentó a la Real Sociedad en la Champions League de 2013. Por aquel entonces militaba en el Bayer Leverkusen, que visitó Anoeta y ganó precisamente con un gol del central. Toprak ha estado en activo hasta hace pocos meses.

Nacido en Ravensburg (Alemania) hace 36 años, ha jugado como defensa central durante casi toda su carrera en la Bundesliga, donde pasó por el Friburgo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y Werder Bremen, antes de mudarse a Turquía para formar parte del Antalyaspor, país con el que ha sido internacional absoluto en 27 ocasiones. De esta forma, Toprak se estrenará en un banquillo con la Real Sociedad, siendo uno de los ayudantes de Matarazzo que estará más cerca de los futbolistas de la plantilla.

El segundo ayudante de Matarazzo es John Maisano. También fue futbolista y desarrolló su carrera por varios países como Italia, Bélgica, Países Bajo, Australia o Escocia, por lo que su amplia experiencia con tantas nacionalidades será de ayuda. Hasta ahora ejercía como técnico asistencia en el Sydney FC, de la Primera división australiana, pero ha acudido a la llamada de Matarazzo para afrontar su primera aventura en España.

Matarazzo ya conocía a la Real Sociedad

El nuevo técnico de la Real reconocía en su presentación que "es un club increíble y conocido en Alemania como un club muy grande y diferente". "Es un equipo que necesita rendir mejor, es importante encontrar la clave, y es la hora de trabajar y ganar partidos", admitía. En cuanto a su conocimiento anterior sobre el club donostiarra, confirmó que conoce "muy bien al equipo". "He seguido mucho a la Real también en años anteriores. Hay que sacar la mejor versión de una gran plantilla".

En varias ocasiones Matarazzo repitió que sabe perfectamente dónde está y que tiene claro que era el paso que quería dar en su carrera. A pesar de ello, Matarazzo no conoce el idioma, aunque bromeó con que algo de español aprendió en el instituto. Eso sí, tiene intención de aprenderlo rápido, y sus dos ayudantes ya lo dominan.