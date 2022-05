La baza para rebajar el precio de Rafinha y la carta que aún tiene que jugar el Barcelona

El brasileño ha recuperado su mejor nivel de juego y ha sido importante en un buen equipo de LaLiga

Rafinha se ha despedido de la afición de la Real Sociedad a través de su redes sociales después de estar estos últimos seis meses de competición en el equipo donostiarra, donde ha recuperado su mejor nivel de juego en LaLiga, competición en la que ya rindió muy bien en el FC Barcelona y en el RC Celta Vigo. "Han sido seis meses intensos donde he descubierto una ciudad maravillosa y un club espectacular, formado por una plantilla que es una familia y un staff lleno de grandes personas también. Me siento y me he sentido querido desde el primer día. Un abrazo fuerte txuri urdines", ha dejado por escrito el centrocampista que ahora tiene que regresar al Paris Saint-Germain, club con el que tiene contrato hasta junio de 2023.

Allí, no le ha ido tan bien como en España al brasileño, que tiene en sus planes salir, a priori, de un PSG que se encuentra en plena reestructuración con la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva, lo que refuerza el poder que tiene Kylian Mbappé en el club, puesto que Campos era el ejecutivo que hizo el gran AS Monaco de Mbappé. No parece que la escuadra gala guarde un sitio en su plantilla, que debe aspirar a ganar la UEFA Champions League, para un Rafinha que afrontará su último curso de contrato.

Con ese contexto, el PSG estará ante la última oportunidad para obtener beneficio económico por su futbolista que le costó prácticamente nada, puesto que el FC Barcelona quiso librarse de él en 2020. La historia de Rafinha ha cambiado ahora porque en la Real Sociedad se ha sentido feliz y futbolista, algo que echaba de menos. Tanto es así, que ha sido un titular indiscutible para un Imanol Alguacil que ha confiando plenamente en él, tal y como muestran sus números, ya que Rafinha ha jugado 17 partidos en los que ha acumulad 1.058 minutos en LaLiga defendiendo la camiseta de la Real Sociedad.

El club vasco quiere retenerlo y para ello pretende jugar la baza de que a Rafinha le queda un año de contrato para sacarlo a un precio más bajo del filtrado hacer unas semanas, donde se aseguraba que el PSG exigía entre ocho y diez millones de euros para vender a un futbolista con el que no cuenta. Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, está dispuesto a negociar siempre y cuando Rafinha quiera regresar a la escuadra de Donostia.

Del futuro deportivo de Rafinha está muy atento el FC Barcelona, puesto que el club culé recibirá un 35% del montante total del hipotético traspaso, acuerdo que dejó por escrito en la venta que llevó al brasileño al PSG.