El centrocampista está teniendo un gran rendimiento en la Real Sociedad y está en el mercado a una cifra bastante asumible para muchos equipos

La Real Sociedad afronta este final de temporada con el objetivo de lograr la clasificación para la UEFA Europa League sin renunciar a luchar por el billete a la próxima edición de la UEFA Champions League, al cual aspira a seis partidos para la finalización de LaLiga. Al margen de los movimientos deportivos, la dirección deportiva que liderada Roberto Olabe ya trabaja en la configuración de la plantilla de cara a la siguiente temporada para darle a Imanol Alguacil, su entrenador, las mejores armas posibles para seguir en la élite, en la cual lleva ya varias campañas consecutivas.

Uno de los frentes que tiene abiertos la Real Sociedad es la permanencia o no de Rafinha Alcántara, el cual ha encajado a la perfección en el once inicial de Alguacil desde que llegó en este mercado de invierno. El hispano-brasileño ha jugado once partidos de LaLiga en poco tiempo y se ha estrenado como goleador como 'txuri-urdin'. Además, Rafinha ha conjugado muy bien en la medular donostiarra junto a David Silva y Mikel Merino con los que forma uno de los centros del campa más creativos y de mayor calidad de LaLiga.

Por todos estos argumentos, la Real Sociedad ya trabaja en su permanencia en Anoeta por muchos más años, aunque, a priori, no será fácil, pues el Paris Saint-Germain, equipo al que pertenece quiere una suma económica que se podrá abordar o no dependiendo de la clasificación europea o no de la Real Sociedad.

El PSG le pone precio a Rafinha, cedido en la Real Sociedad

Con contrato en vigor con el PSG hasta 2023, Rafinha está cedido a la Real Sociedad sin opción a compra por lo que al acabar esta temporada tendrá que regresar al equipo parisino, el cual está pendiente de resolver quiénes serán su entrenador y director deportivo, ya que Mauricio Pochettino y Leonardo están muy cuestionados y hay muchas dudas sobre si continuarán.

No parece que el futuro de Rafinha se vea condicionado por estos movimientos, puesto que según desliza AS, el PSG ya le ha comunicado el precio para dejar salir al canterano del FC Barcelona, el cual se ha fijado entre los 8 y 10 millones de euros. Una cantidad bastante asequible para un futbolista de la calidad de Rafinha, el cual sólo genera dudas en el aspecto físico, ya que por sus continuos problemas físicos tiene que ser destituido entre el minuto 65 y 70 de los partidos.