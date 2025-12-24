La cruda realidad de la Real Sociedad en 2025: el tercer peor equipo de LaLiga

El conjunto donostiarra, que ha sido dirigido por tres entrenadores aunque ha tenido a cuatro, tan solo ha sido capaz de sumar 38 puntos en las 37 jornadas que se han disputado este año natural, lo que lo sitúa en puestos de descenso

Pellegrino Matarazzo tiene mucho trabajo por delante en la Real Sociedad. El nuevo técnico txuri urdin, que debutará en el banquillo de Anoeta el domingo 4 de enero a las 21:00 horas recibiendo al Atlético de Madrid, ha llegado para romper con la idea que había seguido la Real en los banquillos desde hace una década y con la misión de devolver al equipo a competición europea.

Sin embargo, la realida del equipo donostiarra a día de hoy es otra. Lejos parece ya la exitosa etapa de Imanol Alguacil donde convirtió en rutina competir en Europa cada temporada (cinco consecutivas) e incluso logró el título de la Copa de Rey en 2020. Desde el comienzo de 2025 las tornas fueron cambiando, el equipo de Imanol ya no parecía funcionar tan bien como antes y eso que llegó hasta las sefiminales de Copa del Rey, donde cayó ante el Real Madrid.

Al mismo tiempo llegó el batacazo en los octavos de final de la Europa League en Old Trafford ante el Manchester United (4-1) y poco a poco su caída también en LaLiga, donde no logró repetir puestos europeos acabando en la undécima posición. Después llegó la decisión de Imanol Alguacil de salir del club tras siete años y Jokin Aperribay y Erik Bretos apostaron por la vía continuista de Sergio Francisco, por entonces técnico del Sanse. Sin embargo, el irundarra no ha llegado a comerse el turrón en San Sebastián por los malos resultados.

Números de descenso en 2025

Ahora llega Matarazzo, el cuarto técnico de la Real en este año natural tras los dos partidos como interino de Jon Ansotegi, todo ello para completar un 2025 donde la puntuación de la Real Sociedad ha sido de descenso, pues apenas ha logrado 38 puntos en 37 partidos disputados con un balance de 10 victorias, ocho empates y 19 derrotas, 40 goles a favor y 58 en contra.

De los equipos que han estado en Primera división durante todo el 2025, es decir, sin contar a los descendidos la pasada temporada y los ascendidos, la Real tan sólo supera a Girona y Mallorca, con 31 y 36 puntos respectivamente, lo que pone de relieve la complicada y delicada situación deportiva por la que está pasando el cuadro donostiarra.

Los antiguos rivales por Europa, a más de 20 puntos

Muy lejos quedan ahora aquellos clubes que hasta no hace mucho eran rivales directos para lograr una plaza europea. Betis, Espanyol, Athletic o Celta casi doblan en puntos a la Real Sociedad. 63 puntos suman los verdiblancos, 60 los pericos, 57 los leones y 54 los celestes.