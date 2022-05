Tras su repentino 'no', Januzaj ya tiene grandes ofertas

El internacional belga, que sonó para el Sevilla FC, es uno de los agentes libres más codiciados tras no renovar con la Real Sociedad

La renovación de Adnan Januzaj por la Real Sociedad ha sido digna de una telenovela turca de las tantas que están de moda en nuestro país. Primero se informó que no seguía, luego se dijo que sí, con nuestros compañeros de San Sebastián anunciando la continuidad del belga de forma oficiosa, para dar hoy el giro de guion definitivo cuando la propia Real Sociedad ha afirmado en un comunicado que Adnan Januzaj, y Nacho Monreal también, no seguirá en la escuadra vasca, la cual abandona después de cinco temporadas.

Todo ha sido muy sorpresivo y repentino, puesto que el propio Adnan Januzaj dijo que se quería quedar y que las conversaciones para su ampliación de contrato, en las cuales estaba representado por el tristemente desaparecido Mino Raiola, iban por buen camino, llegándose a deslizar que el acuerdo estaba cercano, firmándose, a priori, una extensión hasta junio de 2025. Pues al final, nada de nada, Adnan Januzaj se marcha de la Real Sociedad y se convierte en uno de los agentes libres estrella del próximo mercado de fichajes.

A sus 27 años recién cumplidos, el internacional por Bélgica está llegando a su plenitud futbolística y eso lo saben casi todos los clubes que no han tardado en preguntar por las condiciones que exige Januzaj para obtener sus servicios futbolísticos. El que más empeño ha puesto en su contratación fue el Nápoles que lleva meses tratando de convencerlo, pero sin conseguirlo. Ahora se debe apremiar el conjunto partenopeo pues el FC Barcelona ha emergido en la carrera por Januzaj, puesto que Xavi Hernández busca un extremo ante la más que probable marcha de Ousmane Dembélé, el cual parece que no va a seguir en el Barça, en principio, más después de las declaraciones que hizo Mateu Alemany ayer. "El futuro de Dembélé lo sabrá él y sus agentes, yo tengo mi propia opinión personal sobre este asunto, pero no viene a cuento. No hay noticias suyas, igual que en los últimos seis o siete meses".

Así pues, Radio MARCA Donosti ha desvelado que el FC Barcelona y su dirección deportiva, que lidera Jordi Cruyff, está valorando el fichaje de Adnan Januzaj de cara a la próxima temporada, no siendo la única alternativa que tienen en su agenda, en la que también está Raphinha, extremo brasileño del Leeds United, que es la primera opción pero que se escapa de precio por las exigencias económicas del conjunto inglés.

Nápoles y FC Barcelona no son los únicos que se han interesado por Adnan Januzaj, puesto que hace unos meses el belga también fue vinculado a un Sevilla FC que tiene overbooking en esa demarcación, donde puede jugar Suso, Erik Lamela, Lucas Ocampos o Tecatito Corona. Según esta misma fuente, el internacional belga también cuenta con una buena oferta de la Premier League.