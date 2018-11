Verde: "Le jugaremos al Sevilla como cuando lo hicimos ante el Real Madrid"

Daniele Verde ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento del Real Valladolid y ha hablado sobre el próximo partido liguero contra el Sevilla FC, la actualidad de su equipo y su participación con la selección italiana sub 21.

Con el Sevilla-Valladolid del próximo domingo (16:15) en el horizonte, el extremo derecho ha dejado claras las intenciones de su equipo en la visita al Sánchez Pizjuán. "Tenemos que pensar en jugar como estamos jugando. Juega mejor que nosotros (el Sevilla) porque tiene jugadores de altísimo nivel, pero vamos a ir como cuando jugamos contra el Real Madrid. Esperemos llevarnos algo de allí", ha comentado.

Preguntado por su posible titularidad el próximo domingo, el italiano se ha mostrado cauto aunque con esperanzas: "No sé, el míster decide. Yo siempre estoy a disposición. Espero que sí".

El jugador cedido por la Roma se lamentó de no haber tenido más protagonismo en la selección. "No sé por qué no he jugado más. Estamos preparando un buen europeo. Ahora que estoy de vuelta, toca pensar en el equipo. Esperaba jugar más, pero no pasa nada. En la siguiente será".

Respecto al reparto de minutos dentro del equipo y la posición que más le conviene en el terreno del juego, Verde ha expresado que no tiene posición "fija" cuando se trata de atacar pero inicialmente arranca el partido como extremo derecho. "Somos muchos. No pasa nada que juegue antes o después, lo importante es estar al máximo, y yo lo estoy".

El atacante del Real Valladolid también ha tenido tiempo para elogiar la solidaridad defensiva de su equipo. "Defendemos once y estamos unidos y, cuando tenemos la pelota, jugamos muy bien" explicó. En cuanto a la plaga de lesiones que afecta a su equipo, el jugador le ha querido quitar importancia y confía en los que sí están disponibles. "No pasa nada. Estamos todos listos. No sé quién jugará, pero estamos todos listos", indicó. El equipo pucelano acumula las bajas de Kiko Olivas, Ivi López, Javi Moyano y Mohammed Salisu.

Verde se encuentra cómodo en el equipo, tanto es así que las palabras del director deportivo, Miguel Ángel Gómez, acerca de realizar su fichaje en propiedad han supuesto una dosis de alegría para el jugador. "Estoy muy contento por ello. Espero seguir así para que me digan lo antes posible que soy jugador del Valladolid. Siempre he dicho que me gusta mucho España, el fútbol español y su gente. Siempre vengo de vacaciones a Madrid o Ibiza. Mi sueño es vivir aquí. El primer equipo en el que estoy en España es el Valladolid, y el resto no me importa. Quiero quedarme aquí", expresó.

Verde aún no ha abordado su futuro deportivo con Monchi, aunque ha declarado que lo hará pronto.