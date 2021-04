Janko asegura que el equipo "merece la permanencia" porque tiene "calidad"

Valladolid, 12 abr (EFE).- El jugador del Real Valladolid, Saidy Janko, ha asegurado este lunes, en rueda de prensa telemática, que el equipo "merece la permanencia", porque tiene "calidad", aunque es consciente de que "va a ser una dura pelea" y que deben seguir unidos para conseguir el objetivo.



Según ha indicado, desconoce qué ocurre para que el equipo termine perdiendo puntos en el tramo final de los partidos ya que "físicamente, la plantilla está bien", por lo que parece ser "una cuestión mental" y considera que "algo falla y falta para no lograr los resultados".



"Al principio pensé que era una coincidencia y mala suerte perder los puntos en los últimos minutos de los partidos, pero cuando se van sumando tantos, es que hay algo más. Parece que invitamos al rival a marcarnos, y eso no debemos permitirlo. Es necesario mostrar más carácter", ha analizado el lateral derecho suizo.



Aunque se encuentra "bien" tanto a nivel físico como mental, ha señalado que "no es posible estar satisfecho cuando no se consiguen puntos" y ha destacado que "el equipo está rindiendo, se divierte, juega bien al fútbol y se siguen probando cosas, pero algo falla para no hallar recompensa al trabajo".



Janko disfruta de un momento dulce, tras haber superado sus lesiones, lo que le hace "feliz", ya que puede ayudar a sus compañeros en el campo, donde cree que "quizá se puede hacer más, presionar más cuando se va ganando y no tener miedo a perder esos puntos logrados".



"Creo que estamos capacitados para mantener la categoría. Si jugamos bien y demostramos nuestras cualidades, estaremos en Primera otro año más. Además lo merecemos, porque el equipo tiene calidad y lo único que falta son los resultados. No veo razón por la que no debamos confiar en la permanencia", ha advertido.



Por último, ha indicado que el parón de diez días que tendrá el Real Valladolid hasta el siguiente partido ante el Elche será "positivo", puesto que les permitirá "recuperar los cuerpos y las cabezas y reconectar a los lesionados" de cara a ese importante choque en el Martínez Valero, que puede marcar el futuro del equipo.