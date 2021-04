Carrasco: "Cuando el equipo está bien siempre es fácil demostrar el talento"

Madrid, 22 abr (EFE).- El extremo belga del Atlético de Madrid Yannick Carrasco, autor del segundo gol de la victoria por 2-0 contra el Huesca en el Wanda Metropolitano, recalcó que cuando el equipo "está bien siempre es más fácil jugar y demostrar el talento".



"Contento de poder ser importante para el equipo, pero lo más importante es el equipo, cuando está bien siempre es más fácil jugar y demostrar el talento", opinó Carrasco en declaraciones a 'Movistar LaLiga' tras el encuentro, con el que el Atlético mantiene sus tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Real Madrid.



El Atlético se adelantó antes del descanso con un gol del argentino Ángel Correa, pero el Huesca llegó a tener alguna ocasión clara para empatar, como una de Sandro Ramírez que evitó el brasileño Renan Lodi lanzándose al suelo cuando el delantero del Huesca se iba contra el portero esloveno Jan Oblak.



"En el partido hay momentos en que tenemos que atacar, momentos que tenemos que defender, lo más importante es la portería a cero, el equipo ha trabajado bien defensivamente, y hemos ganado, y nos llevamos los tres puntos para casa", resumió Carrasco.



Los futbolistas rojiblancos reclamaron dos penaltis del Huesca en la segunda mitad, uno por un agarrón del defensor griego Dimitrios Siovas sobre el uruguayo José María Giménez, y otro por un manotazo de Jorge Pulido a Marcos Llorente, ambos no considerados como tal por el árbitro José Luis Munuera Montero.



"Estaba un poco lejos, no he visto si había penalti o no, si los compañeros vieron penalti sería, pero no lo he visto", opinó Carrasco.