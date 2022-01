Sadiq recupera la sonrisa en Nigeria a base de goles

La Copa de África está causando un gran dolor de cabeza en la UD Almería. El equipo dirigido por Rubi se encuentra sin su mayor estandarte, Sadiq Umar. Debido a la convocatoria del delantero de Kaduna con Nigeria para la disputa de la máxima competición continental africana, el Almería debía afrontar este mes de enero solo con Sousa y Villar de nueves. Azares del destino, ambos se han encontrado lesionados hasta el día de hoy.

No solo estaba trayendo quebraderos en el seno del conjunto indálico. Si no también al propio Sadiq, al cual las cosas no le empezaron saliendo nada bien. Antes del primer partido del torneo, los medios locales nigerianos centraban el debate en la incógnita de quién ocuparía el puesto de nueve: Umar o Awoniyi. Finalmente fue Awoniyi el titular en los dos primeros partidos.

Sadiq sí que tuvo presencia de todos modos en esos dos primeros partidos saliendo desde el banquillo. Aunque seguro que no fue la más deseada por el delantero, puesto que no llegó a cuajar buenos minutos y la afición de las Súper Águilas estalló en contra de la estrella de la UD Almería.

Incluso su propio entrenador, Austine Eguavoen, lanzaba mensajes envenenados a Sadiq. Más tarde tuvo que salir a la palestra el propio seleccionador para afirmar que sus declaraciones estaban sacadas de contexto y que únicamente Sadiq Umar necesitaba tiempo de adaptación al fútbol africano para empezar a anotar dianas.

Dicho y hecho. En el tercer y último partido de la fase de grupos que enfrentaba a Nigeria contra Guinea-Bisáu, Sadiq formaría parte del once titular. Cabe decir también que los nigerianos ya no se jugaban absolutamente nada en este encuentro, pues habían vencido en los dos encuentros anteriores y pasara lo que pasara se clasificarían para octavos de final como primeros de grupo.

El partido de Sadiq fue de menos a más. Aprovechando cada minuto para adaptarse en el terreno de juego, el de Kaduna buscaba con ahínco un gol para aliviar la presión y demostrarle a los más de 200 millones de nigerianos por qué estaba representando a su país en la Copa de África.

Justo antes de ser sustituido en el minuto 57', Sadiq conseguía abrir la lata en el marcador para Nigeria después de una jugada a balón parado que consiguió rematar en el segundo palo. Por fin se podía ver a un Sadiq sonriente en el terreno de juego y ya liberado.

En las entrevistas post-partido por primera vez veíamos a un Sadiq feliz de poder aportar su granito de arena. Las reacciones en las redes sociales tampoco se hicieron de esperar. Poco a poco, el delantero de la UD Almería empieza a conquistar los corazones de todos los nigerianos.

La siguiente parada de Sadiq Umar será este domingo a las 20:00 en los octavos de final frente a Túnez. Un duro rival para iniciar el camino del KO en la Copa de África. Y mientras el Almería, atento, le sigue esperando.