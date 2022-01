El Assy habla claro sobre Tebas: ''Ha cambiado de opinión con el Almería''

No suele ocurrir demasiadas veces. Por eso mismo, hay que estar muy atento a todas y cada una de las declaraciones de Mohamed El Assy, director general de la UD Almería y mano derecha del propietario, Turki Al-Sheikh. En esta ocasión, la excusa fue la presentación oficial de Íñigo Eguaras como nuevo jugador del club indálico.

No se suele cortar un pelo y siempre habla claro. Esta vez no fue menos. En un momento donde la mala fortuna con las lesiones, las bajas por covid y la ausencia de la máxima estrella, Sadiq Umar, han derivado en una crisis deportiva en este mes de enero, El Assy ha querido salir al paso para tranquilizar a la afición almeriense.

El consejero delegado del club está tranquilo, aunque tiene claro el diagnóstico de una peliaguda situación en este 2022: ''Para ser honestos, la mala suerte que hemos tenido desde antes del partido contra el Lugo. Teníamos la plantilla lista, estábamos completo. Se nos cambió de fecha el partido debido al covid en los jugadores del Lugo. Sinceramente creo que con el equipo que teníamos y en el momento en el que estábamos habríamos ganado ese partido. Después de las vacaciones llegó el covid, lesiones, Sadiq estaba con Nigeria y hemos jugado varios partidos sin tener ningún delantero''.

Sobre la recuperación del equipo para conseguir el ansiado objetivo a final de temporada, El Assy es optimista: ''Creo que en febrero será diferente con todos los jugadores listos y durante estos meses de febrero y marzo podremos corregir esta situación para ir hacia donde íbamos. Lo normal es que volvamos a contar con todos nuestros jugadores y volvamos a desplegar el mismo juego. Ojalá tengamos la misma 'suerte', sobre todo porque los jugadores se lo merecen. Han batido récords durante la primera vuelta y lo normal es que vuelva el buen juego que teníamos''.

Preguntado sobre las constantes declaraciones de Javier Tebas lanzando dardos a la UD Almería por su supuesta vinculación a Arabia Saudí, El Assy lanza un mensaje en tono conciliador con el presidente de LaLiga: ''Aquí hay una cosa clara sobre el pensamiento de Tebas sobre el tema del club-estado. Hay un antes y un después. Él siempre comparaba Manchester City o PSG como esos clubes estado. Al principio decía que Turki venía a crear un nuevo club-estado. En sus declaraciones con el paso del tiempo, él ha comentado que el Almería ha sabido adaptarse a la regulación de LaLiga y eso muestra también como es su opinión sobre nosotros''.

No solo se queda ahí, si no que reconoce que las relaciones entre Tebas y el Almería han mejorado hasta el punto de que el propio El Assy recibió un mensaje de Tebas: ''También en verano recibí un mensaje de Javier Tebas hablando sobre la situación del mercado. Me recomendó no vender a nuestros jugadores, que estábamos haciendo un gran equipo y lo hacíamos bien en la parte financiera en base a las normas. Tebas de verdad pensaba que estábamos haciendo un buen trabajo''.

Por último también desvelaba una confesión de Tebas: ''Incluso Tebas reconocía que estaba feliz de que el Almería pudiera tener mejores jugadores en Segunda División que algunos clubes de Primera''.