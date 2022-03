Rubi: "Llega la hora de la verdad: si hay que caer, que sea con espíritu valiente"

El técnico de la UD Almería ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido entre el conjunto indálico y el Tenerife

El entrenador de la UD Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha comentado la última hora del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa al choque ante el Tenerife, que se presenta como una auténtica final anticipada. El de Vilasar de Mar ha preferido no dar pistas del once y ha desviado la atención del origen del colegiado del partido, natural de Valladolid.

Ahora el equipo rojiblanco encara una recta final bastante exigente, con varios duelos directos de por medio: "Todos los partidos ahora ya son muy importantes. Los daños colaterales que dejen esos partidos se van a tener que gestionar bien, tanto en la victoria como en la derrota. Ahora sí que todo está más a flor de piel aunque se va aproximando al final. Es un poco para todos, no para el Almería, sino para todos los equipos de LaLiga que nos estamos jugando cosas. Es un partido para hombres, un partido complicadísimo ante un gran equipo que está haciendo una gran temporada. Solo le veo atractivos. Es decir, salir vencedor de un campo como el Heliodoro Rodríguez, ante un rival como el Tenerife, creo que nos puede ayudar a reforzarnos más aún".

Rubi no descarta al Tenerife para poder luchar el ascenso directo en caso de victoria almeriense: "De ganar no dejaríamos fuera al Tenerife, pero es cierto que quedarían 30 puntos y serían siete más el golaveraje. Respecto a nosotros se le pondría un poco más difícil pero no soy de lanzar campanas al vuelo. Mientras hayan puntos en juego, yo he vivido situaciones como cuando necesitábamos los últimos nueve puntos para meternos en Europa. La gente decía: "no nueve de nueve no vas a hacer" y se hizo. Entonces yo no descartaría al Tenerife ni aunque perdieran este partido".

Sobre cómo imagina el partido: "El partido va a tener muchas fases. Va a haber fases donde va a ser difícil tener el balón. Habrá fases donde el nivel de presión baja un poquito, otras ganará importancia defender balones parados, en otras el contraataque... va a ser un cómputo de muchas cosas".

Sobre el estado de forma de Nélson Monte, el nuevo fichaje rojiblanco: "Lo veo bien. Es cierto que va a estar mejor la semana porque hemos aprovechado para hacerle un poquito más de refuerzo físico. Cada día que pase va a estar mejor. Ahora mismo está bien, lo que queremos es que esté muy bien".

Rubi cree que el origen del árbitro del Tenerife-Almería no es relevante y sí su valentía



En la recta final de la temporada, los nervios crecen y la presión va en aumento, tal y como reconoce Rubi: "La presión es grande pero a la vez es motivante. Ahora llega la hora de la verdad, cuando a uno le tiene que poner más esta situación y no acongojarse o tener miedo. Si hay que caer, que sea con espíritu valiente y de ir convencidos de que podemos conseguirlo. La situación es bonita de vivir. Vamos a intentar que salgamos vencedores al final".

Sobre la consistencia de los equipos de la parte alta de la clasificación: "Si miras los resultados de las últimas jornadas, el Eibar y el Valladolid han sido los más regulares a nivel de resultados. Lo que pasa es que las tendencias cambian en cualquier momento. El Tenerife tuvo una fase muy buena y ahora estaba también un poquito más irregular como nosotros, que veníamos de ganar cuatro seguidos y hemos hecho un punto de seis posibles. Esto va a ser un continuo de equipos que mantienen un poquito una racha buena pero luego la pierden. El Tenerife es un equipo complicado, de eso no hay duda".

Sobre pasar de abrir la jornada a cerrarla: "No me hace gracia sobre todo porque ahora, al final de temporada, la presión aumenta para el equipo que juega el lunes. Las cartas están tiradas desde el principio: nosotros somos un equipo que jugamos mucho los viernes y lunes. No nos podemos quejar, eso no tiene que ser ningún tipo de excusa".

También ha comentado la polémica de las designaciones arbitrales, ya que el colegiado que dirigirá el partido es natural de Valladolid, rival directo de ambos conjuntos: "Es cierto que nos han tocado muchos árbitros canarios esta segunda vuelta. Nosotros creemos muchísimo en su profesionalidad. Supongo que cuando acabe todo, a lo mejor sí que es el momento de hacer alguna reflexión de las medidas y los criterios que se toman. Nosotros confiamos ciegamente en que ellos lo hacen lo mejor posible: se están jugando el ascenso y se están jugando puntuaciones en su propia clasificación de arbitraje. Creo que no tenemos que estar centrándonos de qué comunidad vienen o no vienen, yo me preocupo más de sí el es árbitro valiente, de alargar, de si le están ninguneando con las pérdidas de tiempo si es capaz de imponerse para que se juegue el partido más".