Martí ve a un Almería a la baja y muestra su alivio con las sanciones

El técnico del Sporting admite que esperaba más partidos para Christian Rivera y Berto

El entrenador del Sporting, Pep Martí, espera a un Almería que tratará de meterles "mucha presión" y aunque, según señala, "en las últimas jornadas no tiene tanta posesión, hay que tener cuidado con sus transiciones". Pese a la diferencia en la tabla y la mazazo tras el derbi ante el Oviedo, está convencido de que su equipo tendrá "opciones de llevarse el partido".

"El Sporting depende de sí mismo, tiene ventaja y para mantenerla no queda otra que ganar partidos", recalcó el técnico rojiblanco, que aseguró no arrepentirse de nada y que trabaja para "mejorar situaciones, corregir cosas que no he podido hasta ahora, pero arrepentirme de algo, no".

Por otro lado, Martí reconoció que esperaba "sanciones más duras" para sus jugadores Christian Rivera y Berto "son de lujo, esperaba mucho más" y cree que "el club trabajó muy bien", al igual que ve a los implicados arrepentidos y con ganas de demostrar que son buenos jugadores.

"Ha sido una semana complicada, los primeros días no fueron agradables después del derbi, pero mi función es levantar el ánimo y creo que lo estoy haciendo", manifestó el técnico, que ya enfoca todo el trabajo en "competir de la mejor manera posible en Almería".

Martí considera que "este grupo se merece una victoria" y se mostró categórico al afirmar que lo sucedido tras el derbi "no es lo que un club señor como el Sporting debe trasmitir, cualquier acto violento no está justificado, hay que reconocer el error y afrontarlo como tal".

El entrenador asegura que "Rivera y Berto se han disculpado" y confía en que "les sirva de experiencia en la vida".

"El rendimiento del equipo no es el esperado por nadie, debemos mejorar en victorias porque vivimos de los puntos y no tenemos lo que la gente pensaba". indicó Martí, que asegura que "el Sporting es el mayor reto" de su carrera porque "es un club de los que representa el fútbol español".

Pep Martí asegura que "lo importante" es la entidad, que está por "encima de todo, lo importante es el futuro del club no de una persona en concreto", en referencia a su futuro en el banquillo rojiblanco la próxima temporada.