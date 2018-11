Rangers-Villarreal: El Villarreal quiere certificar en Glasgow su pase a la siguiente ronda

El Villarreal se mide este jueves al Rangers en Glasgow con el objetivo de certificar su pase a la siguiente ronda de la Europa League, para lo que deberá ganar uno de los dos partidos que le quedan en esa fase de grupos.



El equipo de Javi Calleja viaja con la idea de mantener su buen momento tras ganar el pasado domingo en liga al Betis, en la que supuso su primera victoria como local en el torneo y que le llevó a romper una racha de siete partidos sin ganar.



El jueves el Villarreal tendrá enfrente al Rangers FC, que ocupa la segunda plaza en la liga escocesa, mientras que en Europa también dependen de ellos para poder clasificarse. El Villarreal llega como primero a esta jornada, pero con un solo punto de ventaja sobre Rangers y Spartak de Moscú, por lo que el equipo de Javier Calleja certificaría su pase a la siguiente ronda de ganar este partido, mientras que de no hacerlo, debería pelear por lograr el pase en la última jornada con el equipo ruso.



Los castellonenses llegan al choque con las bajas de Bruno Soriano y Javi Fuego, ambos en periodo de recuperación, mientras que podrán contar con Mario Gaspar y Manu Trigueros, que no pudieron acabar el último partido por un proceso vírico pero que ya están en condiciones de ser alineados. Calleja ha dejado fuera por decisión técnica a Miguel Llambrich, Víctor Ruiz, Miguel Layún y Dani Raba, ya que dispone de todos los jugadores salvo los mencionados Bruno y Javi Fuego.



Respecto al posible once de los castellonenses, habrá que ver si Calleja sigue con la idea de las rotaciones, como ha realizado desde que comenzó la temporada y que conllevaría notables cambios con respecto al equipo que ganó al Betis. De ser así el once podría estar formado por Andrés Fernández en la portería, con una defensa con Mario Gaspar, Álvaro González, Funes Mori y Jaume Costa, mientras que en el centro del campo estarían Santi Cáseres como pivote, con Manu Morlanes y Manu Trigueros en las bandas y Fornals de enlace con Carlos Bacca y Nicola Sansone, que integrarían la pareja atacante.



Por su parte, el equipo de Steven Gerrard recibe al Villarreal en Ibrox con la tarea de evitar que los amarillos cierren su clasificación y en busca de una victoria que les permita romper el empate con el Spartak de Moscú, quien les precede en la tabla. Los escoceses plantearán su sistema habitual en la competición europea, donde mutan del 4-5-1 doméstico al 4-3-3, con el que Gerrard opta por dar presencia a los extremos y por otorgar galones al colombiano Alfredo Morelos en la punta de ataque. El delantero, autor de trece goles esta temporada, se perdió el partido de ida contra el Villarreal por sanción y llega en una racha de seis partidos consecutivos de liga marcando. En Europa, un doblete ante el Rapid de Viena no fue secundado en forma de goles en los partidos contra el Spartak. Las dudas para Gerrard llegan precisamente en el acompañante de Morelos en ataque. Kyle Lafferty inició el último duelo liguero, pero el norirlandés está inmerso en una crisis goleadora y no ve puerta desde el pasado 23 de septiembre, por lo que las opciones del Rangers pasan por Glenn Middleton y el portugués Daniel Candeias, que formarán en banda izquierda y banda derecha, respectivamente. Scott Arfield y Oviemuno Ejaria son fijos en el medio y el otro puesto en la línea de tres se lo rifarán el joven Lassana Coulibaly y Ryan Jack. En la zona defensiva las opciones se multiplican para Gerrard y será ahí donde más cuidado tenga, ya que los cuatro goles encajados contra el equipo moscovita aún duelen en Escocia.



Alineaciones probables:

- Villarreal CF: Andrés Fernández, Mario Gaspar, Álvaro González, Funes Mori, Jaume Costa; Cáseres, Morlanes, Manu Trigueros, Fornals; Sansone y Bacca.

- Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Katic, Flanagan; Coulibaly, Ejaria, Arfield; Candeias, Middleton y Morelos.

Árbitro: Matej Jug (Esloveno).

Estadio: Ibrox Park.

Hora: 21:00.