Facundo Pomponio, primer gran refuerzo del Cajasol Ciencias

El pilar argentino Facundo Pomponio se convierte en el segundo fichaje del Cajasol Ciencias de cara a la temporada 20/21 tras la confirmación del alta, hace unos días, del canterano Juan Carrasco.

Juega en pimera línea, de número 3, tiene 28 años, mide 189 cm y pesa 118 Kg. Formado en el Comercial Rugby Club de Mar del Plata (Argentina) llega con el respaldo de haber jugado ya la División de Honor española en las filas del Liceo Francés y del Lexus Alcobendas. Sus útimos clubes fueron el RC Vannes, de la PROD2 (Segunda división francesa), y el Olimpia Lions paraguayo, franquicia de La Super Liga Americana de Rugby, que debido a la Covid-19 sólo ha podido disputar una jornada.

El entrenador de Ciencias Cajasol Olavide, Manuel Mazo, valoraba el fichaje del argentino. "Facundo es un jugador experimentado. Muy fuerte en melé, va a reforzarnos mucho en este área y por su gran tamaño es un jugador muy fuerte en contactos. Tiene experiencia en nuestra liga ya que jugo con Liceo Francés y Alcobendas, y también ha jugado en grandes ligas como PROD2 y SLAR. Nos va a aportar experiencia", aseguraba en los medios del club científico, donde el propio Pompilio decía sus primeras palabras tras fichar por el club sevillano.

"Elegí el Ciencias porque es un equipo que conozco mucho, cuando estuve en Liceo Francés siempre fue nuestro rival a vencer. La Cartuja es de mis campos preferidos, es lindo jugar ahí con toda la gente apoyando. Y también por el gran atractivo de su ciudad y su buen clima", aseguraba el argentino, quien quiere resarcirse de su última mala experiencia en nuestro país: "Después de mi paso por Alcobendas donde sufrí una lesión que me dejó parado por 9 meses, esta hizo que no pueda disfrutar la División de Honor como yo esperaba. Por eso cuando me ofrecieron venir al Ciencias acepté, no sólo para saldar la deuda personal que tengo de mostrar mi mejor rugby en España, sino también para ayudar al Ciencias en este proyecto grande que se viene".