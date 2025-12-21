España se hace con la Copa de Navidad y llega lanzada al Europeo: "Desde el primer día te la juegas"

El combinado masculino de waterpolo gana por dos veces a Estados Unidos en su preparación para el Campeonato de Europa que se va a jugar entre el 10 el 25 de enero en Belgrado.

La selección española masculina de waterpolo ha mostrado ratificado su nivel en el arranque de la preparación para el Europeo de enero y se ha hecho este domingo con la Copa de Navidad, al imponerse en un segundo asalto contra la selección de Estados Unidos (18-14), a la que ya derrotó con mayor claridad el pasado viernes.

El equipo que adiestra David Martín ha tenido que elevar su nivel para pasar por encima del combinado estadounidense, que venía advertido y no quería irse con una segunda derrota. Pese a ellos, los españoles empezaron como el viernes, con un 2-0 en el marcador que les hacía afrontar con tranquilidad estos primeros minutos. Y que, pese al tanto de Saveljic que reducía distancias, muy pronto se escapó con un claro 5-1 tras los tantos de Daura, Biel y Fran Valera.

Estados Unidos despertó ahí y metió mucha presión en un segundo cuarto que dominó ampliamente y en el que logró devolver el parcial (2-6) para poner las tablas en el marcador antes del descanso (7-7).

Los norteamericanos no se dejaron sorprender esta vez en el segundo tiempo y el partido entró en un periodo de igualdad con el que se llegó al último periodo. Con empate a 14, Biel adelantaba a España, Álex Bustos abría brecha y los de Martín ya no darían opción a su rival para volver a meterse en el partido. De hecho, no volverían a anotar y fueron Álvaro Granados y Asensio los que pusieron el 18-14 definitivo.

El seleccionador español avisa de lo que espera en el Europeo

David Martín tiene claro que el equipo español debe llegar en su mejor forma, ya que el nivel es muy duró y hay encuentros claves desde el primer día. "Belgrado será muy parecido a lo que vivimos en el último Campeonato de Europa en Zagreb: piscinas llenas, un ambiente espectacular y eso motiva mucho. Además, incorporar gente nueva, con ambiciones renovadas, y cambiar pequeños detalles del día a día es algo que estimula a los jugadores", avisaba en la previa sobre lo que se van a encontrar entre el 10 el 25 de enero en Belgrado.

"Ahora prácticamente son ocho partidos al máximo nivel. Desde el primer día te la juegas, así que debemos estar preparados física y mentalmente. Todos los equipos también llegarán listos desde el inicio. Ya no habrá esa sensación de que 'ya nos la jugaremos en cuartos', por lo que todo es una incógnita", advertía el seleccionador español.